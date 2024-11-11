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Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 09:49
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2024 12:19
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Marmaray'da güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu

Marmaray Bostancı istasyonunda güvenlik görevlisi tartıştığı yolcuyu silahla bacağından vurdu. Yolcu hastaneye kaldırıldı, güvenlik görevlisi ise gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Marmaray'da güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu
*Fotoğraf: AA

İstanbul Kadıköy'de Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi tartıştığı yolcuyu silahla vurdu.

AA'nın haberine göre Bostancı'daki Marmaray istasyonunda; turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile yolcu A.A. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü, M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik görevlisi M.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
marmaray
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