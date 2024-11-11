Marmaray'da güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu

İstanbul Kadıköy'de Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi tartıştığı yolcuyu silahla vurdu.

AA'nın haberine göre Bostancı'daki Marmaray istasyonunda; turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile yolcu A.A. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü, M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik görevlisi M.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

(RT)