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HABER
Yayın Tarihi: 17 Şubat 2024 11:57
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2024 12:06
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Marmara’da batan gemideki 2 mürettebatın cansız bedeni bulundu

Denizin 51 metre derinliğinde tespit edilerek görüntülenen gemiye TCG Gemisi'nin halatı koptu için dün dalış yapılamadı. Bugün dalış yapılması planlanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Marmara’da batan gemideki 2 mürettebatın cansız bedeni bulundu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 6 mürettebatından 2'sinin cansız bedenlerinin gemide olduğunu tespit edildi.

AA'nın geçtiği habere göre, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilerek görüntülenen gemiye TCG Gemisi'nin halatı koptu için dün dalış yapılamadı. Bugün dalış yapılması planlanıyor.

Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi
Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi
15 Şubat 2024

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle dün saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. Gemide 6 kişilik mürettebat bulunuyordu.

(EMK)

marmara denizi batan gemi
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