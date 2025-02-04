Marmara Üniversitesi’ndeki şiddet Meclis gündeminde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gören bir öğrencinin, kendilerini "Ülkücü" olarak tanımlayan bir grup tarafından zorla alıkonulduğu ve falakaya yatırıldığı iddialarına dair Milli Eğitim Bakanlığı’na soru önergesi verdi.

Yaşananların münferit bir olay olarak görülemeyeceğini belirten Taşkın, Ülkü Ocakları’nın üniversite yerleşkesi içinde kendine özel alanlara sahip olduğunu ve benzeri şiddet olaylarının daha önce de yaşandığının bilindiğini söyledi.

“Bu gruba üniversite yönetimi ve idarecilerin göz yumdukları açıkça ortada” diyen Taşkın, öğrencilerin şiddetsiz bir ortamda eğitim görme hakkının engellendiğini belirterek konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Sorular

Taşkın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e şu soruları sordu:

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan bir öğrenciye şiddet uygulandığı iddiası hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

Kendilerini “Ülkücüler” olarak tanımlayan grubun diğer öğrencileri tehdit ettiği ve baskı uyguladığı iddiası hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde bir güvenlik zaafiyeti mi vardır?



Rektör Mustafa Kurt’un, şiddet uygulayan bu grubun üyeleriyle basında yer alan fotoğrafları, kayırmacılık yapıldığına dair şüpheler uyandırmaktadır. Rektör Kurt’un konuyla ilgili açıklaması nedir?



Üniversite yönetimi, belirli gruplar tarafından sistematik olarak tehdit edilen ve fiziksel şiddete maruz bırakılan öğrencisinin güvenliğini ve eğitim hakkına erişimini sağlamak için hangi tedbirleri almıştır?



Üniversite yönetimi, kampüsün tüm öğrenciler için güvenli bir yaşam alanı olması için ne gibi tedbirler almaktadır?

Eğitim Sen'den açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Sen İstanbul 6 No'lu Üniversiteler Şubesi de, sürecin takipçisi olacağını duyurarak şöyle dedi:

"Marmara Üniversitesi'nde okuyan öğrencimizin, üniversite öğrencisi başka öğrencilerin de içinde bulunduğu bir grup tarafından şiddet ve eziyete maruz bırakıldığına dair iddiaların ivedilikle soruşturulmasını talep ediyoruz.

"Üniversite kampüslerinde tehdit, şiddet ve eziyet manzaraları görmek istemiyoruz. Üniversite yönetiminin bu konuda harekete geçmesi ve sorumluların hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız."