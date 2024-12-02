Marmara Üniversitesi'nden erkek şiddetini protesto eden öğrencilere soruşturma

Marmara Üniversitesi, Semih Çelik’in İstanbul Eyüpsultan'da Ayşenur Halil ve Fatih'te İkbal Uzuner’i öldürmesini protesto eden 25 öğrenci hakkında soruşturma başlattı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail Yılmaz’ın imzasıyla öğrencilere gönderilen yazıda, protestolar gerekçe gösterilerek “ders, seminer, sınav, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak” ve “öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici ya da yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak” suçlamalarına yer verildi.

Ekmek ve Gül’deki habere göre, Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Alperen Kargıoğlu, yapılan protestonun kadın cinayetlerine dikkat çekmek için düzenlendiğini belirtti.

Kargıoğlu, "Biz sadece kadın cinayetlerini protesto etmek ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını talep etmek için orada toplandık. Üniversitemin böyle bir tavır sergilemesinden dolayı üzgünüm. Umarım bu tutumlarından bir an önce vazgeçerler" dedi.

Rektörlüğe de çağrıda bulunan Kargıoğlu, şöyle dedi:

"Eğer yanlı ya da bir talimat doğrultusunda hareket ediliyorsa, bu tavır derhal terk edilmeli. Üniversiteyi yüceltecek ve güzelleştirecek olan biz öğrencileriz.”

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(EMK)