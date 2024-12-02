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Yayın Tarihi: 2 Aralık 2024 12:10
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2024 12:19
2 dk Okuma

Marmara Üniversitesi'nden erkek şiddetini protesto eden öğrencilere soruşturma

Soruşturma açılan Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Alperen Kargıoğlu, "Biz sadece kadın cinayetlerini protesto etmek, İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatmayanlara bir söz söylemek için orada toplandık. Üniversitem bu halde olduğu için gerçekten çok üzgünüm. Umarım bu tavırlarından bir an önce vazgeçerler” dedi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu görselde, bir protesto sırasında kullanılan pankartlar ve dövizler görülmektedir. Öndeki dövizde, mor bir arka plan üzerinde beyaz ve sarı renkle yazılmış "ERKEK ŞİDDETİNE SUSMA" ifadesi dikkat çekmektedir. Arka planda ise başka bir dövizde "Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz" yazısı okunmaktadır. Dövizlerin taşındığı alanda, duman ya da ışıkların yoğun olduğu bir atmosfer bulunmaktadır ve katılımcıların elleri ve kolları görülmektedir. Görsel, kadın cinayetleri ve erkek şiddetine karşı yapılan bir farkındalık veya protesto etkinliğini yansıtmaktadır.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org/Şehlem Kaçar

Marmara Üniversitesi, Semih Çelik’in İstanbul Eyüpsultan'da Ayşenur Halil  ve Fatih'te İkbal Uzuner’i öldürmesini protesto eden 25 öğrenci hakkında soruşturma başlattı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nail Yılmaz’ın imzasıyla öğrencilere gönderilen yazıda, protestolar gerekçe gösterilerek “ders, seminer, sınav, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak” ve “öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici ya da yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak” suçlamalarına yer verildi.

Ekmek ve Gül’deki habere göre, Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Alperen Kargıoğlu, yapılan protestonun kadın cinayetlerine dikkat çekmek için düzenlendiğini belirtti.

Kargıoğlu, "Biz sadece kadın cinayetlerini protesto etmek ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını talep etmek için orada toplandık. Üniversitemin böyle bir tavır sergilemesinden dolayı üzgünüm. Umarım bu tutumlarından bir an önce vazgeçerler" dedi.

Rektörlüğe de çağrıda bulunan Kargıoğlu, şöyle dedi:

"Eğer yanlı ya da bir talimat doğrultusunda hareket ediliyorsa, bu tavır derhal terk edilmeli. Üniversiteyi yüceltecek ve güzelleştirecek olan biz öğrencileriz.”

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(EMK)

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