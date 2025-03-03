Marmara Üniversitesi, İsrail'in Hayfa Üniversitesi ile işbirliğini sonlandırdı

Marmara Üniversitesi, “kardeş üniversite" olduğu İsrail’deki Hayfa Üniversitesi ile iş birliğini sona erdirdiğini duyurdu.

Öğrenci Kolektifleri, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Filistin halkı ile dayanışmaya devam edecek, kampüslerimizin tümünden anlaşmaları geri çektireceğiz. Yaşasın öğrenci intifadası!” dedi.

SİYONİST AKADEMİ İLE İLİŞKİ İPTAL EDİLDİ!🇵🇸



Marmara Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı teşhir eylemlerinin sonucunda Hayfa Üniversitesi ile süregelen akademik ilişkinin iptal edildiği duyuruldu.



Filistin halkı ile dayanışmaya devam edecek, kampüslerimizin tümünden anlaşmaları… pic.twitter.com/R5JjdArdcl — Öğrenci Kolektifleri (@kolektifler) March 3, 2025

Geçtiğimiz haftalarda Marmara Üniversitesi öğrencileri, Hayfa Üniversitesi ile iş birliğinin kesilmesini talep etmişti. Üniversite yönetimi ise bir öğrenciye disiplin soruşturması açmış, soruşturma sonucunda Gazetecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi E. Ö.’ye “üniversite yöneticilerinin ve çalışanlarının şeref ve haysiyetini zedeleyen pankart açmak, eylemi sözlü şekilde tekrar etmek ve X hesabından paylaşmak” gerekçesiyle bir ay uzaklaştırma cezası vermişti.

“İsrail ile ilişkiler kesilsin” diyen öğrenciye uzaklaştırma cezası

Bugün bir aylık uzaklaştırma cezası son bulan E.Ö. bianet’e konuştu.

"Mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz”

Marmara Üniversitesi’nin İsrail’le olan ilişkilerini öğrenmek adına verdikleri dilekçelere cevap olarak işbirliğinin iptal edildiğini öğrendiklerini aktaran E.Ö şöyle konuştu:

"Yaptığımız eylemler, üniversitenin İsrail'le olan iş birliğini teşhir etmeye ve bunun derhal sonlandırılmasını sağlamaya yönelikti. Marmara Üniversitesi, sürekli Filistin'in yanında olduğunu iddia etse de bu iş birliğine uzun süre devam etti. Biz de bu durumu açığa çıkarmaya odaklandık. Ancak sonrasında açılan soruşturmalarla birlikte Rektörlüğün aslında Filistin'in yanında değil, aksine bu iş birliğini sürdürdüğünü ve Filistin halkını savunan öğrencileri derslerden, sınavlardan ve okuldan uzaklaştırarak cezalandırdığını gördük.

Bu uzaklaştırma cezasının hukuksuz olduğunu söylüyor ve kabul etmiyoruz. Soruşturmaları da reddediyoruz ve mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.”

(AD)