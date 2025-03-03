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Yayın Tarihi: 3 Mart 2025 13:29
 ~ Son Güncelleme: 3 Mart 2025 13:45
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ÖĞRENCİLERİN MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ

Marmara Üniversitesi, İsrail'in Hayfa Üniversitesi ile işbirliğini sonlandırdı

Marmara Üniversitesi ile Hayfa Üniversitesi'nin akademik işbirliğinin kesilmesini talep ettiği için bir ay uzaklaştırma cezası alan E.Ö, "Rektörlüğün aslında Filistin'in yanında değil, işbirlikçi olduğunu ve Filistin halkını savunan öğrencileri derslerden, sınavlardan ve okuldan uzaklaştırarak cezalandırdığını gördük" dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Marmara Üniversitesi, İsrail'in Hayfa Üniversitesi ile işbirliğini sonlandırdı

Marmara Üniversitesi, “kardeş üniversite" olduğu İsrail’deki Hayfa Üniversitesi ile iş birliğini sona erdirdiğini duyurdu.

Öğrenci Kolektifleri, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Filistin halkı ile dayanışmaya devam edecek, kampüslerimizin tümünden anlaşmaları geri çektireceğiz. Yaşasın öğrenci intifadası!” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Marmara Üniversitesi öğrencileri, Hayfa Üniversitesi ile iş birliğinin kesilmesini talep etmişti. Üniversite yönetimi ise bir öğrenciye disiplin soruşturması açmış, soruşturma sonucunda Gazetecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi E. Ö.’ye “üniversite yöneticilerinin ve çalışanlarının şeref ve haysiyetini zedeleyen pankart açmak, eylemi sözlü şekilde tekrar etmek ve X hesabından paylaşmak” gerekçesiyle bir ay uzaklaştırma cezası vermişti.

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Bugün bir aylık uzaklaştırma cezası son bulan E.Ö. bianet’e konuştu.

"Mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz”

Marmara Üniversitesi’nin İsrail’le olan ilişkilerini öğrenmek adına verdikleri dilekçelere cevap olarak işbirliğinin iptal edildiğini öğrendiklerini aktaran E.Ö şöyle konuştu:

"Yaptığımız eylemler, üniversitenin İsrail'le olan iş birliğini teşhir etmeye ve bunun derhal sonlandırılmasını sağlamaya yönelikti. Marmara Üniversitesi, sürekli Filistin'in yanında olduğunu iddia etse de bu iş birliğine uzun süre devam etti. Biz de bu durumu açığa çıkarmaya odaklandık. Ancak sonrasında açılan soruşturmalarla birlikte Rektörlüğün aslında Filistin'in yanında değil, aksine bu iş birliğini sürdürdüğünü ve Filistin halkını savunan öğrencileri derslerden, sınavlardan ve okuldan uzaklaştırarak cezalandırdığını gördük.

Bu uzaklaştırma cezasının hukuksuz olduğunu söylüyor ve kabul etmiyoruz. Soruşturmaları da reddediyoruz ve mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.”

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Marmara Üniversitesi
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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