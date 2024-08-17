“Marmara depremi, 11 ili etkiler”

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Dirençli Kent paneli düzenledi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen panele eski Deprem Konseyi Başkanı Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un konuşmacı olarak katıldı.

Eyidoğan: 40 ilimiz deprem kuşağı üzerinde

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan konuşmasında “Bulunduğumuz coğrafya bir deprem kuşağı altında ve biz bunu değiştiremeyiz. Deprem olacak mı olmayacak mı tartışmalarını bir kenara bırakalım. Deprem olacak. Hangi tarihte olacak nerede olacak kesin bir bilgi vermemiz doğru değil. 124 yıllık deprem tarihinde 5 ile 5.9 arasında yılda 7 deprem olduğunu coğrafyamızda görüyoruz. Her 1,5 yılda bir 6 ile 6.9 arasında deprem yaşayabiliriz. Her 4 yılda bir, 7 ve daha büyük bir deprem yaşayabiliriz. Bize bunu son 124 yıllık istatistik söylüyor” dedi.

Depremin afete dönüşmemesi için ne yapmamız gerektiğini bilim insanlarının çeşitli platformlarda anlattığını belirten Eyidoğan “Deprem kuşakları üzerinde, şu anda nüfusu 1 milyonu geçen 24 şehrimiz depremden en çok etkilenecekler arasında başı çekiyor. Nüfusu 500 bin ile 1 milyon arasındaki 18 şehrimizin 16’sı da depremden önemli derecede etkilenecek” bilgisini verdi.

Yer bilimcilerinin, jeologların, jeofizikçilerin söylediğine göre Marmara depreminin 7 veya daha büyük bir deprem olacağını, Marmara Denizi etrafındaki 11 ili etkileyeceğini ekledi.

Ersoy: 500 fay var ve bu sayı güncelleniyor

Prof. Dr. Şükrü Ersoy da şunları söyledi:

“Biz Türkiye’de 1912’ye kadar 5.5 dan büyük deprem oluşturan fay sayısını 150 olarak biliyorduk. Şu anda 500’lerde ve bu çalışmalar her yıl güncelleniyor. Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) fay haritaları çıkarıyor.

İstanbul’un da beklediği deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bulunuyor. Bu fay üzerinde en büyük deprem, 1939 yılında yaşanan Erzincan depremiydi ve 30 bin insan öldü. Yer kabuğunun 300 metre yarıldığı büyük depremlerden biriydi, büyüklüğü 7.9 yani Kuzey Anadolu Fayının oluşturabileceği maksimum büyüklük bu. Marmara Denizinin içerisinde bir boşluk var bize bilim şunu söyler; bir depremde stres boşaldığında uzun süre deprem olmaz ama stresi fayların ucuna doğru transfer eder.

Kuzey Anadolu Fayını konuşuyoruz ama güneydeki kolları konuşmuyoruz. Bir tanesi Gemlik Körfezinden geçip, Kapıdağı Yarım Adasının oradan geçiyor, bir tanesi de en güneyde Bursa’dan geçiyor. Burada Yenice depremi gerçekleşmiş, son aylarda da orada önemli depremler meydana geldi. Güneyde de tehlike var yani, 11 ilin olduğu bölgede bu işin önemsenmesi gerekiyor.”

(YÖ/AS)