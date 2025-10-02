Marmara Denizi’nde deprem

Marmara Bölgesi’nde bugün saat 14.55 civarında bir deprem meydana geldi.

Gerçek zamanlı deprem bilgisi sağlayan bağımsız bilimsel kuruluş EMSC’ye göre, deprem Marmaraereğlisi (Tekirdağ) merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 6,71 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3, derinliği 12.5 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi, depreme dair yayımladığı bilgilendirme notunda şöyle dedi:

“02 Ekim 2025 tarihinde Marmara Denizi (40.8030 K 27.9462 D) merkez üssünde yerel saat ile 14.55'te aletsel büyüklüğü ML 5.3 olan şiddetlice bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği 12.5 km olup sığ odaklı bir depremdir. İlgili depremin odak mekanizma çözümü doğrultu atımlı fay özelliği göstermektedir.”

🔴 Depreme ilişkin ön değerlendirme raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kandilli ve AFAD’ın depremin büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili farklı veriler sunması, her iki kurumun farklı sismik ağlar kullanması ve ölçüm ile analiz yöntemlerinin değişiklik göstermesinden kaynaklanıyor.

Valiliklerden açıklama

Tekirdağ Valiliği, yaptığı açıklamada depremin ardından şu ana kadar kentte herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını bildirdi. Depremle ilgili ekiplerin saha taramasına başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir olumsuz ihbar yapılmamıştır. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları olumsuzluklar durumunda 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirimde bulunmaları rica olunur. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz.”