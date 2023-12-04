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Yayın Tarihi: 4 Aralık 2023 10:54
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2023 11:31
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Marmara Denizi’nde deprem

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde 5.1 ve 4.5 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/04/marmara-denizinde-deprem.jpg
Fotoğraf: NASA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa, Mudanya açıkları), saat 10.42’de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Hemen ardından da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, “Depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” duyurusunu yaptı.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıkladı.

(AS)

Deprem marmara denizi
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