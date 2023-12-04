Marmara Denizi’nde deprem
Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde 5.1 ve 4.5 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa, Mudanya açıkları), saat 10.42’de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Hemen ardından da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, “Depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” duyurusunu yaptı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 4, 2023
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.73 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2023-12-04
Saat:10:42:20 TSİ
Enlem:40.42694 N
Boylam:28.83194 E
Derinlik:8.98 km
Detay:https://t.co/9Ot21FRvZd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıkladı.
(AS)