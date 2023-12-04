Marmara Denizi’nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa, Mudanya açıkları), saat 10.42’de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Hemen ardından da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, “Depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir” duyurusunu yaptı.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıkladı.

(AS)