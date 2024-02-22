Marmara Denizi'ndeki denizanası popülasyonunda 'aşırı' artış

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi'ndeki bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, denizanası popülasyonunun Marmara Denizi'ni kapsayacak şekilde özellikle İstanbul kıyıları ile körfezde yoğun şekilde arttığı tespit edildi.

İÜ Su Bilimleri Fakültesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Marmara Denizi'nde Denizanası Artışları Sebep ve Sonuçları" başlıklı proje kapsamında "R/V Yunus-S" gemisiyle Marmara Denizi'nde araştırma yapıldı.

Dalgıçlar tarafından Marmara Denizi'nde su altı gözlemleri yapılarak bazı örnekler alındı. Ayrıca farklı derinliklerden denizanası örnekleri alınıp incelendi.

Anadolu Ajansı’na konuşan İÜ Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, denizanalarının ekosistemdeki olumsuz değişiklikleri faydalarına kullanılabilme kabiliyetleri bulunduğunu ve hayatta kalma konusunda başarılı olduklarını belirtti.

Devasa büyüklükte stoklar

Okyar, açıklamasına şöyle devam etti:

“Denizanası artışları artık her mevsimde yaşanıyor. Küresel ısınmanın tetiklemesiyle son 20-30 yılda denizanaları aşırı artış gösterdi. Marmara Denizi'nde kış ayı olmasına rağmen su sıcaklığı yaklaşık 20 derece olarak ölçüldü. Sıcaklıktaki bu artış denizanalarının üreme aktivitelerini tetiklemektedir. Son yıllarda tüm Marmara Denizi'ni kapsayacak şekilde ama başta İstanbul kıyıları olmak üzere, Marmara Denizi'nin kıyısal alanlarında ve körfezlerde yoğun denizanası artışı görüyoruz.

“Denizanaları aşırı çoğaldıklarında belli bir süre sonra öldükleri için parçalanmaya başlıyorlar. Bu da su kalitesinin bozulmasına ve ekosistemin işleyişinde değişimlere neden oluyor. Bunun yanında dalışlar gerçekleştirerek özellikle hangi su kütlesinde toplandıklarını tespit ettik. Özellikle 5-10 metre arasında denizanalarının daha fazla bulunduklarını belirledik. Suyun yüzeyinde tek tük görünen denizanası aslında 5 metre derinliklerde devasa büyüklükte stoklara sahip.”

Deniz ekosistemine zararlı bu canlıların Uzak Doğu'da gıda olarak tüketildiğinden bahseden Okyar, denizanalarından ekonomiye fayda sağlayacak ürünlerin elde edilmesi için çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi. (TY)