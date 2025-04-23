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Yayın Tarihi: 23 Nisan 2025 13:14
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2025 15:56
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Marmara Denizi'nde peş peşe depremler: Biri 6.2 büyüklüğünde

Deprem İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Marmara Denizi'nde peş peşe depremler: Biri 6.2 büyüklüğünde

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen depremler İstanbul ve çevre illerde paniğe yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğunu duyurdu. Depremler, özellikle kıyı ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi.

İlk sarsıntı 4.0 – ardından 6.2 büyüklüğünde deprem

Günün ilk sarsıntısı, saat 12.13’te kaydedildi. Kandilli Rasathanesi, bu depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 16.3 kilometre olarak açıkladı. AFAD ise aynı depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 6.99 kilometre olarak raporladı.

Saatler 12.49’u gösterdiğinde ise şiddetli bir deprem daha meydana geldi. AFAD, bu ikinci depremin büyüklüğünü 6.2, derinliğini ise 6.92 kilometre olarak duyurdu. Deprem İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.

Bakan Yerlikaya: Tüm ekipler saha taramasına başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz: Marmara için önem taşıyor

Fotoğraf: Kadıköy'de yurttaşlara sokaklara çıktı Tuğçe Yılmaz / bianet

Depremleri değerlendiren Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, sarsıntının İstanbul için kritik önemde olduğunu vurguladı:

“İstanbul’da büyük bir deprem beklediğimiz bölgede, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen bir sarsıntı. Ana kolda mı yan kolda mı olduğunu şu an için bilmiyoruz. Ancak bu deprem, Marmara için önem taşıyor.”

Tüysüz, depremin "öncü" olup olmadığının henüz bilinmediğini, bu tespitin zaman alacağını söyledi.

“Şimdilik bağımsız bir deprem gibi görünüyor” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Deprem 23 Nisan İstanbul Depremi
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