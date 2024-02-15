Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı.

Gemi, dün (14 Şubat) saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik'e yüklü olarak seyre kalktı.

Bugün 16.00 saatlerinnde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 51 metre derinlikte geminin bulunduğu bölge belirlendi. Arama kurtarma ekipleri, su altı tarama cihazlarıyla batığın görüntüsünün alındığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 06.30'da Karacabey ilçesi açıklarında 6 kişilik mürettebat bulunan "Batuhan A" gemisinin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisini paylaştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, adanın güneybatısında su alan "Batuhan A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, batan ticari gemiyle ilgili "Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede bir adet boş can salı tespit edilmiştir, arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" demişti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

Demirtaş, geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktardı.

Aynı gemi daha önce karaya oturmuş

"Batuhan A" gemisinin 2 Nisan 2021'de yük boşaltmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinde Karabiga belde Belediyesine ait limana yaklaştığı sırada karaya oturmuştu. Gemi, kaptanın çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek, 2 gün sonra bulunduğu bölgeden kurtarılmıştı.

Zonguldak'ta 85. gündür 7 kişi aranıyor

Öte yandan Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar yaklaşık 3 aydır sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti yürütülüyor. Çalışmaların 85'inci gününde sahil güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, denizden aramayı liman içi ve çevresinde sürdürüyor.

(AÖ)