Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve dün bir kişinin cansız bedenine ulaşılan kargo gemisindeki diğer 5 kişi için yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında, enkaza yapılan yedinci dalışta sancak koridoru görüntülendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında, 51 metre derinlikte deniz tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmalarda 852 personel görev alıyor.

"Yanal taramalı sonar" cihazıyla alan taraması yapıldığını belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Şüphelenilen noktalara su altı görüntüleme robotuyla dalış çalışmaları devam etmektedir. Kayıp mürettebatımız için devletimizin tüm imkanlarıyla sahada çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Öte yandan Bursa, Yalova ve Çanakkale'den bölgeye görevlendirilen 21 kişilik Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekibi de çalışmalara destek veriyor. Deniz üstünden 4 bot ile gün boyu keşif yapan ekipler, İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yapıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdikleri iki dalışta gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. (AÖ)