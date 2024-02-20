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Yayın Tarihi: 20 Şubat 2024 14:56
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2024 15:06
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Marmara Denizi'nde batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, kayıp personelden birinin cesedine makine dairesinde ulaşıldığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazında bir cesede daha ulaşıldı
Fotoğraf: Fatih Çapkın - AA

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan kargo gemisinin enkazında 6. günde yapılan aramalarda bir cesede daha ulaşıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların enkazda yürüttüğü çalışmalara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç da destek veriyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, SAS komandolarının enkazda yaptıkları aramalarda kayıp personelden birinin cesedine makine dairesinde ulaşıldığını söyledi.

Cesedin çıkarılması ve kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü belirten Demirtaş, diğer kayıp 4 personel için aramaların devam ettiğini bildirdi.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar 17 Şubat'ta gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşmıştı.(AÖ)

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