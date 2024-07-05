Marmara Cezaevinde gıda zehirlenmesi

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi, Marmara (Silivri) Cezaevi Kampüsündeki birçok cezaevinden mahpusun gıda zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Cezaevini ziyaret eden ÖHD’li avukatların, sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamaya göre, mahpuslar 28 Haziran’da dağıtılan yemekten sonra zehirlendiklerini anlattı:

“Hapishane tarafından kendilerine tavuk ciğeri yemeği verildiği, yemeğin renginde ve tadında bozukluk olduğu, mahpusların yemeği yedikten sonra aynı gece çok sayıda mahpusta ishal, kusma, karın ağrısı ve halsizlik gibi şikayetlerin ortaya çıktığı tarafımıza aktarıldı.”

“Şikayetleri halen devam ediyor”

ÖHD, özellikle ileri yaştaki mahpusların şikayetlerinin yoğun olduğunu, bazı mahpusların kendilerini iyi hissetmedikleri için 3 Temmuz tarihli ziyaretçi görüşüne çıkamadıklarını, şikayetlerin halen devam ettiğini açıkladı:

“Mahpusların bir kısmı bu şikayetler nedeniyle hastanelere sevk edilirken, bir kısmı ise hastaneye gitme taleplerine rağmen sevk edilmemiş ve hapishane revirinde tedavi edilmeye çalışılmıştır.”

“Sağlığa erişim hakları ihlal edildi”

Açıklamada, olayın tekrarlanmaması için yetkililere sorumlu davranma çağrısı yapıldı:

“Hapishane idaresi konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, mahpuslarla yaptıkları sözlü görüşmelerde önce bu durumun hapishanedeki sulardan kaynaklandığını, daha sonra ise verilen yemekten kaynaklanmış olabileceğini ifade etmiştir.

Marmara hapishanesinde sayısı netleştirilememekle beraber çok sayıda mahpusun sağlık sorunları yaşadığı, bu sağlık sorunlarının hapishanede dağıtılan yemeklerden ya da salgın bir hastalıktan kaynaklandığı ve bazı mahpusların taleplerine rağmen hastaneye sevk edilmeyerek sağlığa erişim haklarının ihlal edildiği tespit edilmiştir.

Beslenme ve sağlığa erişim hakkı en temel insan haklarındandır. Hapishanede mahpuslara verilen yemeklerin hijyen ve kalitesinin denetlenmesi ile hapishanede ortaya çıkan hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi devletin görev ve sorumlulukları arasındadır.

Marmara Hapishanesinde yaşanan durum, mahpuslara verilen yemeklerin hijyenik koşullarda hazırlanmadığını ve mahpusların sağlığa erişim hakkını eşit bir şekilde kullanamadıklarını ortaya koymaktadır. Devlet, yaşanan sağlık sorunlarının tekrarlanmaması ve mahpusların hijyenik gıda ve sağlığa erişim hakkını kullanabilmeleri için gereken özen ve sorumluluğu yerine getirmelidir.”

(AS)