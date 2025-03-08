Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerinde olan hasta mahpus kadınlar

İnsan Hakları Derneği Hasta Mahpuslar Komisyonu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile 676. F Oturmasında paylaştığı Marmara Bölgesindeki hapishanelerde tutulan hasta kadın mahpusların sağlık durumlarını yayınlıyoruz.

Tedavi ve sağlığa erişimleri önündeki engeller yanında ayrımcılık ve eril şiddet bu mücadeleyi hayli zorlaştırmakta, bu zorluk destek ve dayanışmaya olan ihtiyaçlarını büyütüyor.

Bu ihtiyaca binaen Marmara Bölgesi’nde kadın mahpusların tutulduğu Bakırköy, Silivri, Kandıra, Gebze, Bursa Yenişehir ve Düzce T Tipi Hapishanelerindeki, ağır hasta ve engelli 40 kadın mahpusun isim ve sağlık durumlarını kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz.

Bakırköy Kadın Hapishanesi’nde:

Dilek Öz: Kalp, kronik astım, yüksek tansiyon ve böbrek hastası.

Elif Yaş: Kalp hastası,

Fatma Tokmak: İleri derecede Kalp , Varis, mide ve tansiyon hastası.

Jiyan Erdinç- Fiziksel engelli. Kalça protezi nedeniyle ancak iki koltuk değneği ile ayakta durabiliyor.

Süreyya Bulut- Görme engelli. Wernicke Korsakoff Sendromu ve kafasındaki çıkartılamadığı için yaşamına ağır risk oluşturan metal parçaları ile yaşıyor.

Şükran Avşar- Şizofreni tanısı ile tedavi ediliyor.

Burcu Çınar- Karaciğer hastası, egzama.

Felek Gün –Kronik Hepatit B Hastası

Songül Yıldırım- KOAH hastası.

Şivakar Ataş- Kalp ve yüksek tansiyon hastası.

Tenzile Acar- Kronik Hepatit B ve ağır Tüberküloz hastası

Kocaeli/Gebze Kadın Kapalı Hapishanesi’nde:

Fadime Coşar: Yumurtalık kanseri.

Hazine Alçı- Fiziksel engelli. Dizden kalçaya kadar platin takılı ve desteksiz ayakta duramıyor.

Güneş Tekin- Rahim kanseri.

Havva Ak-Rahim ve Meme Kanseri .

Helin Öncü- Akciğer ve karaciğer yetmezliği hastası

Remziye Baloğl-: Kronik Behçet ve kemik erimesi hastası.

Ruhşan Bozan- Behçet, kemik ve kas erimesi, anemi yanında mide rahatsızlıkları, görme kaybı ve unutkanlık yaşıyor.

İpek Cigretaş: Kalp ve tansiyon hastası.

Zeliha Bulut - Allerjik astım, kas ve kadın hastalıklarına bağlı ağır sorunlar yaşıyor.

Besiye Özer- Rahim Kanseri.

Ceylan Gürbüz- % 86 engelli, Kalp ve epilepsi hastası.

Saime Afşin- Ağır engelli, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürüyor.

Cemray Baş- Astım ve diyabet hastası.

Derya Moray- Ağır Diş hastası .

Gönül Erdoğan- İleri derecede kemik erimesi hastası.

Nihal Altuntaş- Göz ve jinekolojik hastalıkları var.

Türkan İpek- Ağır psikolojik rahatsızlıkları var.

Kocaeli/Kandıra 1 No.lu F Tipi Hapishanesi’nde :

Laleş Çeliker: Kalpte sıvı toplanması, bel fıtığı, safra kesesi iltihabı ve egzama hastası.

Deniz Tepeli: Yumurtalıklarda kist.

Diren Yaşa- Akciğerlerinde ve omurilik bölgesinde bulunan şarapnel parçaları nedeniyle ağır sağlık sorunları var, aynı zamanda şizofreni hastası.

Yeliz Türkmen- Böbrek hastası.

İstanbul/Silivri 9 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesi’nde:

Seval Yaprak: Kalp hastası.

Yasemin Karadağ: Böbrek nakli olan mahpus aynı zamanda hipertansiyon ve kemik erimesi hastası.

Mesude Pehlivan: Yumurtalık ve mide kanseri.

Kamile Kayır- Kalp hastası, Mide kanseri ve lenf tüberkülozu hastası.

Bursa/Yenişehir Kadın Hapishanesi’nde:

Fatma Demir- Rahim kanseri , iltihaplı romatizma ve böbrek hastası.

Zeynep Genlioğlu- Sağ kolunu kullanamıyor, %54 engelli.

Düzce T Tipi Hapishanesi’nde:

Aysun Şahin- Kalp, eklem romatizması ve MS (Multiple Skleroz) hastası, arkadaşlarının yardımı ile yaşamını sürdürüyor, % 48 engelli.

Nazlı Çatpınar- Kronik astım hastası.

(EMK)