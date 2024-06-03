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DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Haziran 2024 08:36
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2024 08:36
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Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, hava sıcaklıklarının, hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, son meteorolojik değerlendirmelere göre, geçen hafta boyunca etkili olan yer yer yağışlı ve serin havanın bölgeyi terk ederek yerini sıcak ve yağışsız havaya bırakacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Bölge genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren artarak hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının İstanbul'da 28-32, Edirne'de 33-37, Kırklareli'de 31-35, Tekirdağ'da 26-30, Kocaeli'de 31-37, Sakarya'da 32-36 ve Yalova'da 27-30 derece aralığında olması tahmin ediliyor.

Açıklamada, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye edildi.

(AS)

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