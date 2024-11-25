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Yayın Tarihi: 25 Kasım 2024 09:49
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2024 09:51
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Marmara Adası'nda iş cinayeti

Mermer ocağında toprak kaydı, göçük altında kalan iki işçi öldü.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Marmara Adası'nda iş cinayeti
Fotoğraf: Balıkesir İtfaiyesi

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki bir mermer ocağında toprak kayması yaşadı.

Ocakta çalışan işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte aşağı doğru inen mermer bloklarının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Blok mermerlerin altında kalan Dak'ın cenazesine ulaşan ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla cesedi bulunduğu yerden çıkarttı.

Marmara Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ekipler, toprak kaymasının nedenine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

Haber Yeri
İstanbul
iş cinayetleri
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