Marmara Adası'nda iş cinayeti

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki bir mermer ocağında toprak kayması yaşadı.
Ocakta çalışan işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte aşağı doğru inen mermer bloklarının altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşıldı.
Blok mermerlerin altında kalan Dak'ın cenazesine ulaşan ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla cesedi bulunduğu yerden çıkarttı.
Marmara Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ekipler, toprak kaymasının nedenine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.