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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2024 12:42
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2024 12:42
1 dk Okuma

Marksist teorisyen Fredric Jameson hayatını kaybetti

Edebiyat eleştirmeni ve kültür teorisyeni Jameson’ın en bilinen eserlerinden biri “Postmodernizm: Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı" kitabıydı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Marksist teorisyen Fredric Jameson hayatını kaybetti
Fotoğraf: Fronteiras do Pensamento / Wikimedia Commons

ABD’li edebiyat eleştirmeni ve teorisyen Fredric Jameson, dün (22 Eylül) hayatını kaybetti.

Marksist düşüncenin edebiyat ve kültürel teorilerle kesişimindeki çalışmalarıyla tanınan Jameson, özellikle postmodernizm, kültürel analiz, kapitalizm eleştirisi ve tarihsel materyalizm üzerine eserler verdi.

90 yaşındaki Jameson, postmodernizm ile kapitalist üretim biçimleri arasındaki ilişkiyi incelemesiyle tanınıyordu.

Hakkında

1934 doğumlu ABD’li Marksist eleştirmen ve teorisyen.

Haverford College'da Fransız Dili ve Edebiyatı okuduktan sonra 1960'lı yılların başında Yale'de aynı alanda doktorasını tamamladı. 1961 yılında yazdığı Sartre: Origins of a Style kitabıyla başladığı uzun yazı hayatında pek çok kitap ve yüzlerce yazı yayımladı.

Eğitimini aldığı edebiyat teorisi alanıyla sınırlı olmayan geniş bir ilgi alanı vardır: Frankfurt Okulu teorisyenleri; Lukács, Weber, Simmel, Barthes, Greimas, Deleuze gibi düşünürler; detektiflik ve bilimkurgu romanları; Hollywood sineması; mimarlık teorileri; video sanatı; modernist resim ve edebiyat; postmodernizm teorileri; Çin'den Afrika'ya Üçüncü Dünya roman ve sineması; Marksist iktisat metinleri gibi çok farklı kültür ürünlerini merakla takip etti ve yazdı.

Türkçedeki kitaplarından bazıları şunlar: Postmodernizm: Ya Da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı (Alfa, 2022), Marksizm ve Biçim (YKY, 1997), Dil Hapishanesi (YKY, 2002), Biricik Modernite (Epos, 2004), Kültürel Dönemeç (Dost, 2005), Yeni Yüzyılda Diyalektik (Yordam Kitap, 2013), Diyalektiğin Birleştirici Güçleri (İthaki Yayınları, 2015), . Ayrıca bazı önemli metinlerinin çevirileri çeşitli derleme ve dergilerde yayımlandı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Fredric Jameson marksist
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