Marksist bilim insanı Michael Burawoy 78 yaşında aramızdan ayrıldı

3 Şubat'ta ABD'nin Oakland kentinde hız limitlerini aşan bir aracın yaya geçidinden geçtiği sırada çarpıp kaçtığı Michael Burawoy'un kimliği 5 Şubat Salı günü Alameda İlçe Şerifliği Adli Tıp Bürosu tarafından belirlendi.



78 yaşındaki Burawoy, yaklaşık yarım yüzyıl boyunca ABD'nin en ilerici bilim kurumlarından biri olan California Üniversitesi [UC] Berkeley'de sosyoloji profesörü olarak çalışmasının yanı sıra Amerikan Sosyoloji Derneği'nin ve Uluslararası Sosyoloji Derneği'nin başkanlıklarını da yapmıştı.

15 Haziran 1947'de İngiltere'de doğan Burawoy, Cambridge Üniversitesi'nde matematik lisansını bitirdikten sonra Zambiya'da bir maden şirketinde çalışırken yüksek lisansını tamamladı ve ardından Chicago Üniversitesi'nden sosyoloji doktorasını aldı.

1976'da California Üniversitesi, Berkeley'de sosyoloji bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaya başlayan Burawoy, 1996-1998 ve 2000-2002 arasında iki kez bölüm başkanlığı yaptı. 2004'te Amerikan Sosyoloji Derneği'nin başkanlığını ve 2010-2014 arasında Uluslararası Sosyoloji Derneği'nin (ISA) Başkanlığını üstlendi.

Burawoy, sanayideki çalışma alanlarında katılımcı gözlem yöntemiyle yaptığı araştırmalarla tanındı. Zambiya, ABD, Macaristan ve Rusya'da fabrikalarda çalışarak işçi deneyimlerini inceledi. Bu incelemeleri arasında en çok ses getirenlerden biri olan "Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism" (Rıza Üretimi: Tekelci Kapitalizm Altında Emek Sürecindeki Değişiklikler) başlıklı yapıtı, işçilerin çalışma koşullarını ve emek süreçlerini sermayenin emek üzerindeki hakimiyetini tesis etme mekanizmlarının işleyişi açısından irdeliyordu.

Burawoy ayrıca, "The Radiant Past: Ideology and Reality in Hungary's Road to Capitalism" (Işıltılı Geçmiş: Macaristan'ın Kapitalizme Giden Yolunda İdeoloji ve Gerçeklik) başlıklı kitabı için de Macaristan'da bir çelik fabrikasında fırın operatörü olarak çalıştı. Bu deneyimleri, "sosyalist" ve kapitalist sistemlerde emek süreçlerinin karşılaştırmalı olarak çözümlemesi bağlamında önemli bir temel oluşturdu.

Burawoy, en çok "kamu sosyolojisi" kavramının kurucu ve savunucularından biri olarak tanınıyordu. 2004'te Amerikan Sosyoloji Derneği başkanlığı sırasında yaptığı bir konuşmada sosyolojinin sadece akademik bir disiplin olmaktan çıkıp, toplumsal sorunlara çözüm arayan ve kamuoyunu bilgilendiren bir alan olması gerektiğini vurgulamıştı. Burawoy sosyolojinin dört temel kategoriye ayrılmasını öneriyordu: Profesyonel sosyoloji, eleştirel sosyoloji, politika sosyolojisi ve kamu sosyolojisi.

Michael Burawoy, sosyolojinin teorik ve pratik boyutlarını birleştirerek, bu akademik disiplinin inceleme alanı olan toplumla daha derin bir etkileşim içinde yürümesini savundu. Katılımcı gözlem yöntemiyle yaptığı çalışmalar ve kamu sosyolojisi alanındaki katkıları sosyoloji disiplininde önemli bir etki yarattı.

Burawoy, çalışmaları ve teorileriyle sosyolojinin sadece toplumu çözümleyen bir bilim dalı değil, aynı zamanda toplumsal değişime katkı sağlayan aktif bir disiplin olması gerektiğini vurguladı.

Burawoy çalışmaları boyunca üniversitede verdiği derslerin yanı sıra 12 kitap ve 120'den fazla yayında makale yayımladı. Marksist sosyal teoriyi sosyoloji alanına uygulayarak bu bilim dalında çığır açıcı bir etki yarattığı tespiti sosyoloji camiasında yaygın olarak paylaşılıyor.

2023'te emekli olduktan sonra, UC Berkeley, Burawoy'a Emeritius Profesör (Onursal Profesör) ünvanı verdi ve onuruna Burawoy Kürsüsü Sosyoloji Vakfı ödülü koydu.

UC Berkeley profesörü ve eski sosyoloji bölümü başkanı Kim Voss 2023'te "Michael Burawoy'un sosyoloji üzerindeki etkisi muazzamdır. Dünyanın dört bir yanındaki birçok kişi, Berkeley Sosyolojisi'ni düşündüklerinde akıllarına Burawoy gelir," demişti.

"Sosyolojinin toplumu savunma misyonunu geri kazanma zamanı" Kamu sosyolojisi alanında uzun yıllar Burawoy'la birlikte çalışan Oleg Kolmik, onun ardından kaleme aldığı veda yazısında şu sözlerini bu devrimci bilim insanının toplum ve bilim gerilimini ele alışının özü olarak alıntılamıştı: “Şimdi sosyolojinin uyanma ve kendine gelme, mağrur devlete ve zıvanasından çıkmış piyasaya karşı toplumu savunma misyonunu geri alma, kapitalizmin gözeneklerinde vücut bulan görüngüleri ayrıntılandırarak yok ediciliğin güçleriyle savaşma zamanıdır. [Sosyoloji] ütopyacı ve anti-ütopyacı vaatlerinden, sınırlar dahilindeki olasılıkları açığa çıkararak mümkün olanının sınırlarını genişletmekten vazgeçemez."