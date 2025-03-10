Mark Carney, Kanada'da başbakan olmaya çok yakın

Kanada'da eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, iktidardaki Liberal Partinin liderlik yarışını kazandı.

Carney, Liberal Partinin başkanlık seçiminde ilk turda oyların yüzde 85,9'unu alarak partinin yeni lideri seçildi.

Carney, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin izlediği “51. eyalet" söylemine atıfta bulunarak, “Artık güvenemeyeceğimiz bir ülke nedeniyle ülkemiz karanlık günlerden geçiyor" dedi. Amerikalıların, ”(Kanada’nın) kaynaklarını, suyunu, toprağını istediğini” söyledi.

"Amerika, Kanada değil. Kanada hiçbir zaman, hiçbir şekilde Amerika'nın bir parçası olmayacak.” diyen Carney, Kanada’nın mozaik bir ülke olduğunu savundu.

Carney, gümrük vergileri konusunda da Trump’a meydan okuyarak, "Amerikalılar yanlış yapmamalı. Buz hokeyinde olduğu gibi, ticarette de Kanada kazanacak" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yerini alacak olan Carney, partisini bu yıl 20 Ekim'e kadar yapılması planlanan genel seçime hazırlayacak.

Trudeau'ya istifa çağrısı yapılmıştı

Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada Başbakanlığı görevini yürüten Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

Trudeau, ocak ayında düzenlediği basın toplantısında, siyasi "iç çekişmeler" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının fakında olduğunu" belirterek, "(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Justin Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu, parlamentoda yeni bir başlangıç ​​yapılmasının zamanının geldiğini kaydetmişti.

(HA)