ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 1 Şubat 2024 13:51
 ~ Son Güncelleme: 1 Şubat 2024 14:59
2 dk Okuma

Mario Levi toprağa verildi

Dört yıldır kolon kanseri tedavisi gören yazar, İstanbul’daki Acıbadem Musevi Mezarlığı’ndaki törenle uğurlandı.

Tuğçe Yılmaz
ENRead in English
Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
ENRead in English
Görseli Büyüt
Mario Levi toprağa verildi
Fotoğraflar: Tuğçe Yılmaz/bianet

Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi dün (31 Ocak) İstanbul'da hayatını kaybetti. 67 yaşındaki Levi, bugün İstanbul Acıbadem’deki Musevi Mezarlığı’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 

Cenaze töreni öncesi polis, mezarlık çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Cenazeye Levi’nin ailesinin yanı sıra Türkiye Yahudi cemaatinden sevenleri, gazeteci, yazar, yayıncı ve sinemacılar katıldı. 

Mario Levi kimdir?
Mario Levi kimdir?
31 Ocak 2024

Törene Türkiye Hahambaşılığı, Or-Ahayim Hastanesi, Şalom Gazetesi, Mişne Tora, İzmir Musevi Cemaati Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye Yayıncılar Birliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı ve yayıncısı Everest Yayınları başta olmak üzere çok sayıda isim ve kurum çelenk gönderdi. 

Levi’nin ailesi, Acıbadem Musevi Mezarlığı'nın çardağında taziyeleri kabul etti. İbranice okunan dualardan sonra Levi’nin cenaze yemeğinde Yahudiler için yeniden doğuşu temsil eden yumurta ve yası simgeleyen zeytinin de olduğu tabaklar servis edildi.

Türkiyeli Yahudi olmak

Şalom Gazetesi’nin kurucu yazarlarından ve ilk öyküsünü 1975 yılında yazan Levi, 1984 yılından sonra Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat ve Oksijen gibi birçok mecrada yazılar kaleme aldı.

"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", “Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" dahil birçok esere imza atan Levi, 1990 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı "Bir Şehre Gidememek" ile o yılın Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kazandı.

1957 yılında İstanbul'da doğan Mario Levi, “İçimdeki İstanbul Fotoğrafları” kitabında Türkiyeli bir Yahudi olmayı, çocukken Şişli’deki sinagoga bazen gitmek istemeyişini şöyle anlatıyordu:

“Yahudi olmayan arkadaşlarına da, yolda karşılaşmanız halinde, nereye gittiğini söylemeye çekinirdin. Kendine göre, şimdi artık hatırlayamadığın küçük yalanlar uydururdun. Gizli bir suç işlediğin duygusuna kapılırdın çünkü. Nerden kaynaklanırdı bu duygu? Evde her yaşananı ‘dışarı’ya göstermeme, duyurmama konusunda sana zaman zaman yapılmış telkinlerden mi? Bu farklılığı taşımak sana ağır geldiginden mi? Yanıtlanması zor sorulardı bunlar. Dahası şimdi bile zor.” (TY/AÖ)

mario levi türk musevi cemaati
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu.

diğer yazıları
Geliyê Godernê’de ekokırım: "Kürdistan’ın en güzel vadilerinden biri yok ediliyor"
31 Ocak 2024
Geliyê Godernê’de ekokırım: "Kürdistan’ın en güzel vadilerinden biri yok ediliyor"
Yerel seçimler ve beşeriyetin 'banileri'
29 Ocak 2024
Yerel seçimler ve beşeriyetin 'banileri'
AKM'deki MİT sergisi, Filistinli çocukların kanlı görüntüleri ve uzay turisti: Yeni Taksim
24 Ocak 2024
AKM'deki MİT sergisi, Filistinli çocukların kanlı görüntüleri ve uzay turisti: Yeni Taksim
Bilim kurgu bölümünde çalışmak isteyenlerin sergisi: Herkes Heyecanlanır Sanmıştım
20 Ocak 2024
Bilim kurgu bölümünde çalışmak isteyenlerin sergisi: Herkes Heyecanlanır Sanmıştım
Ayasofya'da yeni düzenleme: 'Türk vatandaşlar' ve diğerleri
19 Ocak 2024
Ayasofya'da yeni düzenleme: 'Türk vatandaşlar' ve diğerleri
Sayfa Başına Git