Mario Levi kimdir?

1957 yılında dünyaya geldi. 1975 yılında Saint Michel Lisesi’nden, 1980 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Türkiyeli Yahudilerden olan yazarın ilk yazıları Şalom Gazetesi’nde yayımlandı.

Bu yazılarını daha sonra Cumhuriyet Gazetesi, Stüdyo İmge, Milliyet Sanat, Gösteri, Argos, Gergedan, Varlık gibi dergi ve gazetelerdeki yazıları izledi. Yayımlanan ilk kitabı, üniversiteyi bitirme tezinin romanlaştırılmış hali olan “Jacques Brel: Bir Yalnız Adam”dır (1986). İlk hikâye kitabı “Bir Şehre Gidememek” ise 1990’da yayımlandı. Kitap, Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kazandı.

1991’de yayımlanan ikinci hikâye kitabı “Madam Floridis Dönmeyebilir”de İstanbul’un azınlık çevrelerine ve topluma uyum sağlamakta zorlanan insanlarına yer verdi. 1992 yılında “En Güzel Aşk Hikâyemiz” adını taşıyan ilk romanı yayımlanır. Sonra araya uzun bir sessizlik girer.

“İstanbul Bir Masaldı” adındaki romanı 1999 yılında yayımlandı. Bu kitap da 1920’li yıllarla 1980’li yıllar arasında İstanbul’da yaşamış bir Yahudi ailesinin hikâyesidir. Şehrin öteki azınlıklarından kahramanlar bu hikâyede de görünür. Üçüncü roman “Lunapark Kapandı” 2005’te yayımlanır. Aynı yıl “Bir Yaz Yağmuruydu” adlı kitabı da yayımlanır.

“Karanlık Çökerken Neredeydiniz” adlı romanı, 2009’da, “İçimdeki İstanbul Fotoğrafları” ise 2010 yılında okurla buluşur.

2013’te “Size Pandispanya Yaptım”, 2015’te “Bu Oyunda Gitmek Vardı” romanları, 2016’da “Bir Cümlelik Aşklar” adlı öykü kitabı ve 2018 yılında "Yanlış Tercihler Mahallesi" adını taşıyan romanı yayımladı.

Bunları şu kitaplar izledi:

2019 Gördüklerimiz Görmediklerimiz -1 Bir Cuma Rüzgarı Kadıköy

2020 Gördüklerimiz Göremediklerimiz 2 Bu Salı ve Her Salı - Şişli

2022 Teğet Geçen Hayatlar 1 - Ayçiçekleri Her Gece Bir Yalnızlığa Bakar(AÖ)

Kaynak: Kalem Agency