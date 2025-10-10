María Corina Machadoyê Xelata Nobelê ya Aştiyê ya 2025an wergirt

Xelata Nobelê ya Aştiyê ya 2025an dan siyasetmedar û endezyara endustriyê ya Venezuelayî María Corina Machadoyê.
Komîteyê diyar kir û got, "Ev naskirineke dadperwerane ye ji bo keseke ku hema hema tevahiya jiyana xwe ji bo xebata di rêya aştî û rizgariyê de terxan kiriye."
Her weha komîteyê destnîşan kir ku xelat ji ber serokatiya wê ya wêrek û fedakar û pêbendbûna wê ya bêwestan a ji bo bidestxistina aştî û nirxên demokratîk e ku balê dikişîne ser binpêkirinên mafên mirovan ên di bin desthilata rejîma Maduro de.
Komîteya Nobelê diyar kir ku Maria Corina Machadoyê li hemberî otorîterîzma ku li Venezuelayê her ku diçe berfireh dibe, pêşengiya têkoşîna ji bo demokrasiyê kiriye.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9
Derbarê Maria Corina Machadoyê de
Maria Corina Machado, serkirdeya tevgera demokrasiyê ya li Venezuelayê ye. Di sala 1967’an de li paytexta Venezuela ji dayik bû, berî bikeve nava xebatên siyasî perwerdeya endezyariya endustrî girt.
Maria Corina Machadoyê sala 1992yan Weqfa Ateneayê damezrand ku ji bo berjewendiya zarokên kolanan ên li Caracasê dixebite. Piştî 10 salan ew bû yek ji damezrînerên Sûmateyê ku ji bo hilbijartinên azad û dadperwer dixebite û perwerde û çavdêriya hilbijartinan dike.
Ew sala 2010an bi hejmareke rekor a dengan ji bo Meclisa Niştimanî hat hilbijartin.
Rejîmê sala 2014an ew ji wezîfeyê dûr xist. Machadoyê serokatiya partiya mixalefetê ya Vente Venezuelayê dike û sala 2017an alîkarî da damezrandina hevpeymaniya Soy Venezuelayê ku hêzên alîgirên demokrasiyê li welêt li ser xetên dabeşker ên siyasî dike yek. Wê sala 2023yan berbijêriya xwe ya ji bo hilbijartinên serokatiyê yên 2024an ragihand.
Dema ku beşdariya wê hat astengkirin, wê piştgirî da berbijêrê alternatîf ê mixalefetê Edmundo Gonzalez Urrutia. Mixalefet bi berfirehî seferber bû û belgeyên sîstematîk kom kirin ku ew serketiya rastîn a hilbijartinê ye. Rejîmê serkeftina xwe ragihand û destê xwe li ser desthilatê zexmtir kir.
(AY)
*Çavkanî: MA, Rûdaw