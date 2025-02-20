‘Maria’ bu hafta izleyiciyle buluşacak

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona 6'sı yerli 12 film vizyona girecek.

Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı, Kodi Smit-McPhee, Alba Rohrwacher, Valeria Golino ve Pierfrancesco Favino'nun da rol aldığı, Pablo Larrain'ın filmi "Maria" da bu hafta vizyona girecek filmlerden biri.

Çekimleri Paris, Yunanistan, Budapeşte ile Milano'da gerçekleştirilen ve dünya prömiyerini 81. Venedik Film Festivali'nde yapan filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı.

ABD, Almanya, İtalya ve Şili ortak yapımı biyografi türündeki film, 1970'lerin Parisi'nde, dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın trajik hayatının son günlerini konu ediniyor.

Angelina Jolie'nin Callas, Haluk Bilginer'in ise onun armatör sevgilisi Aristotle Onassis'i oynadığı film, sanatçının aşkı ve trajedisi ile şekillenen yaşamını merkeze alıyor.