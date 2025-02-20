‘Maria’ bu hafta izleyiciyle buluşacak

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona 6'sı yerli 12 film vizyona girecek.
Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı, Kodi Smit-McPhee, Alba Rohrwacher, Valeria Golino ve Pierfrancesco Favino'nun da rol aldığı, Pablo Larrain'ın filmi "Maria" da bu hafta vizyona girecek filmlerden biri.
Çekimleri Paris, Yunanistan, Budapeşte ile Milano'da gerçekleştirilen ve dünya prömiyerini 81. Venedik Film Festivali'nde yapan filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı.
ABD, Almanya, İtalya ve Şili ortak yapımı biyografi türündeki film, 1970'lerin Parisi'nde, dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın trajik hayatının son günlerini konu ediniyor.
Angelina Jolie'nin Callas, Haluk Bilginer'in ise onun armatör sevgilisi Aristotle Onassis'i oynadığı film, sanatçının aşkı ve trajedisi ile şekillenen yaşamını merkeze alıyor.
Maria Callas hakkında
1923'te doğan ve 20. yüzyılın en büyük opera sanatçılarından biri olarak kabul edilen Yunan-ABD'li soprano.
Sahnedeki güçlü dramatik ifadesi, geniş vokal yeteneği ve teknik ustalığı ile opera dünyasında kalıcı bir iz bıraktı. Özellikle bel canto repertuarındaki başarısıyla tanınan Callas, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti ve Giuseppe Verdi gibi bestecilerin eserlerinde unutulmaz performanslar sergiledi.
1940’ların sonlarından itibaren La Scala, Metropolitan Opera ve Covent Garden gibi dünyaca ünlü sahnelerde büyük başarılar elde etti.
Özel hayatı da sıkça gündemde olan Callas, özellikle Yunan armatör Aristotle Onassis ile yaşadığı ilişkiyle biliniyor.
Sanatçının kariyerinin son yıllarında sesi belirgin şekilde zayıfladı ve eski gücünü kaybetti. 1970’lerin başında sahne kariyerine son verdi ve 1977’de, muhtemelen bir kalp krizi sonucu, Paris’te hayatını kaybetti.
Ölümünden sonra da büyük bir efsane olarak anılmaya devam etti ve opera tarihindeki en etkileyici seslerden biri olarak kabul edildi. (TY)