Mardin’deki Mor Hurmüz Keldani Kilisesi’ne nefret saldırısı

Mardin merkezdeki Mor Hurmüz Keldani Kilisesi’ne kimliği bilinmeyen bir kişi nefret saldırısı gerçekleştirdi.

Sabro’dan Marta Sömek'in aktardığına göre Mor Hurmüz, Turabdin bölgesinde (Mardin ve çevresi) faal olan tek Keldani Kilisesi. MS 430 yılında inşa edilen kiliseye giren saldırgan, Arapça hakaretler ederek bu anları kayda aldı.

Videoda, hakaret ve nefret söylemlerinde bulunduğu anlaşılan saldırgan kilisedeki dini objelere de zarar verdi. Fail, kilisedeki haça tükürdü ve Meryem Ana heykelini kırmaya çalıştı.

Keldani Vakfı, olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Kilisemiz gün boyu ziyarete açık. İnsanlar gelip geziyor. Güvenlik görevlileri dışarıda duruyor, bu yüzden saldırıyı fark edemediler. Ne zaman gerçekleştiğini bilmiyoruz. Suç duyurusunda bulunacağız. Failin bir an önce bulunmasını ve bu saldırıların son bulmasını istiyoruz.”

(HA)