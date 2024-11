Mardin’de toplu eylem ve geçiş kısıtlamaları 10 gün uzatıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk’ün 4 Kasım’da görevden alınarak yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanmasının ardından, Mardin Valiliği kentte eylem ve etkinlikleri yasaklamıştı. 4-14 Kasım tarihleri arasında geçerli olan yasak, bugün yapılan açıklamayla 10 gün daha uzatıldı.

Valilik açıklamasına göre, yasak 14 Kasım Perşembe günü saat 07.00’den 24 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar sürecek.

Yasak kararı, “Cumhuriyetin temel niteliklerinin, devletin bölünmez bütünlüğünün korunması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, terör eylemlerinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve muhtemel toplumsal olayların engellenmesi” gerekçesiyle alındı.

Ayrıca, kent sınırları içerisinde eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla Mardin’e giriş yapmak isteyen ya da kentten çıkış yapacak araç ve şahıslara yönelik kısıtlamalar uygulanabileceği belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma/nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, drone çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. her türlü eylemin, Yukarıda belirtilen eylem/etkinliklere katılmak amacıyla, diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs/araçların ilimiz sınırına girişleri; ilimizden hareket ettiği anlaşılan şahıs/araçların il sınırlarımızdan çıkışları; ayrıca, bu kapsamda, başka illerden gelerek belirtilen eylem/etkinliklere katılmak maksadıyla ilimizden başka illere yapılacak geçişler için ilimiz güzergâhının kullanılmasının; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde (İl merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 14.11.2024 Perşembe günü saat 07:00’den 24.11.2024 Pazar günü saat 23:59’a kadar 10 (on) gün süre ile yasaklanmıştır.”