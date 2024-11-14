ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 08:14
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2024 08:21
2 dk Okuma

Mardin’de toplu eylem ve geçiş kısıtlamaları 10 gün uzatıldı

Valilik açıklamasına göre, yasak 14 Kasım Perşembe günü saat 07.00’den 24 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar sürecek.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, Türkiye’de bir şehirde polis ekipleri, yolun ortasına yerleştirilen metal bariyerlerin arkasında sıralanmış şekilde görülüyor. Polis memurları, yoğun bir güvenlik önlemi alarak yolu kapatmış durumda. Bariyerlerin arkasında çok sayıda polis memuru topluca bekliyor. Arkada, bir polis aracı ya da zırhlı araç dikkat çekiyor. Ön planda ise iki sivil erkek, polis bariyerlerine yakın bir noktada duruyor; bir tanesi cep telefonuyla konuşuyor. Çevrede ise ağaçlar ve apartmanlar gözlemleniyor. Görüntü, güvenlik önlemlerinin yüksek olduğu bir durumu yansıtıyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk’ün 4 Kasım’da görevden alınarak yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanmasının ardından, Mardin Valiliği kentte eylem ve etkinlikleri yasaklamıştı. 4-14 Kasım tarihleri arasında geçerli olan yasak, bugün yapılan açıklamayla 10 gün daha uzatıldı.

Valilik açıklamasına göre, yasak 14 Kasım Perşembe günü saat 07.00’den 24 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar sürecek.

Yasak kararı, “Cumhuriyetin temel niteliklerinin, devletin bölünmez bütünlüğünün korunması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, terör eylemlerinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve muhtemel toplumsal olayların engellenmesi” gerekçesiyle alındı.

Bakırhan: Mardin’e Mehmet Uçum’u mu aday yapsaydık?
Bakırhan: Mardin’e Mehmet Uçum’u mu aday yapsaydık?
12 Kasım 2024
Ahmet Türk: Bir sofra kurmuşsunuz üzerinde bir şey yok
Ahmet Türk: Bir sofra kurmuşsunuz üzerinde bir şey yok
6 Kasım 2024
Ahmet Türk kimdir?
Ahmet Türk kimdir?
16 Mayıs 2024

Ayrıca, kent sınırları içerisinde eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla Mardin’e giriş yapmak isteyen ya da kentten çıkış yapacak araç ve şahıslara yönelik kısıtlamalar uygulanabileceği belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma/nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, drone çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. her türlü eylemin, Yukarıda belirtilen eylem/etkinliklere katılmak amacıyla, diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs/araçların ilimiz sınırına girişleri; ilimizden hareket ettiği anlaşılan şahıs/araçların il sınırlarımızdan çıkışları; ayrıca, bu kapsamda, başka illerden gelerek belirtilen eylem/etkinliklere katılmak maksadıyla ilimizden başka illere yapılacak geçişler için ilimiz güzergâhının kullanılmasının; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde (İl merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 14.11.2024 Perşembe günü saat 07:00’den 24.11.2024 Pazar günü saat 23:59’a kadar 10 (on) gün süre ile yasaklanmıştır.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kayyım 2024 kayyım atamaları kayyım belediyesi ahmet Türk
ilgili haberler
Bakırhan: Mardin’e Mehmet Uçum’u mu aday yapsaydık?
12 Kasım 2024
/haber/bakirhan-mardine-mehmet-ucumu-mu-aday-yapsaydik-301726
Özgür Özel: "Mardin'in iradesiyle inatlaşılmaz"
4 Kasım 2024
/haber/ozgur-ozel-mardin-in-iradesiyle-inatlasilmaz-301419
Özgür Özel: Mardin'e gidiyorum, Ahmet Türk'ün yanında olacağım
4 Kasım 2024
/haber/ozgur-ozel-mardin-e-gidiyorum-ahmet-turk-un-yaninda-olacagim-301397
Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı
4 Kasım 2024
/haber/mardin-batman-ve-halfeti-belediyelerine-kayyim-atandi-301373
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bakırhan: Mardin’e Mehmet Uçum’u mu aday yapsaydık?
12 Kasım 2024
/haber/bakirhan-mardine-mehmet-ucumu-mu-aday-yapsaydik-301726
Özgür Özel: "Mardin'in iradesiyle inatlaşılmaz"
4 Kasım 2024
/haber/ozgur-ozel-mardin-in-iradesiyle-inatlasilmaz-301419
Özgür Özel: Mardin'e gidiyorum, Ahmet Türk'ün yanında olacağım
4 Kasım 2024
/haber/ozgur-ozel-mardin-e-gidiyorum-ahmet-turk-un-yaninda-olacagim-301397
Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı
4 Kasım 2024
/haber/mardin-batman-ve-halfeti-belediyelerine-kayyim-atandi-301373
Sayfa Başına Git