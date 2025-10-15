ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2025 16:38
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 16:38
2 dk Okuma

Mardin’de tarihi değirmen temizlenirken 1500 yıllık mozaik bulundu

Üzerinde “Tittos Domestikos” yazıtı yer alan mozaiklerin korunarak kültürel mirasa kazandırılması için çalışma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Mardin’de tarihi değirmen temizlenirken 1500 yıllık mozaik bulundu
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Midyat ile Nusaybin arasındaki Çağ Çağ Çayı Vadisi’nde yer alan tarihi bir değirmende yürütülen temizlik çalışmaları sırasında tabanda mozaik bulundu.

Mülk sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Mardin Müze Müdürlüğü ekibi, mozaiklerin tescili ve korunması için süreci başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle başlatılan kurtarma kazısında, farklı renklerde geometrik desenlere sahip mozaik döşemelerin yanı sıra “Tittos Domestikos” yazıtı da ortaya çıkarıldı.

Öncelik, mozaiklerin korunarak bilimsel incelemelerle kültürel mirasa kazandırılması olacak.

“Tittos Domestikos”un anlamı

Mardin Müze Müdürü ve Kazı Başkanı İdris Akgül, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi:

“Değirmen sonraki dönemlerde eklenti olarak yer almakta. Mozaiğin bulunduğu yapı kalıntısı ise daha eskiye doğru gitmekte. Mozaikli taban döşemesinde yaptığımız kazı çalışmasında 1 nolu mekanda daha çok geometrik motifler yer almakta. Bizi en çok sevindiren ve heyecanlandıran mozaiğin üzerinde bir yazıtın yer alması. Yazıt iki kelimeden (Tittos Domestikos) oluşmakta. Tittos bir özel isim ama Domestikos’a baktığımızda kaynaklarda daha çok bir unvan olarak geçmekte. Bu unvandaki kişilerin daha çok askeri bölümlerde ve kiliselerde herhangi bir görevli olarak yer aldıkları bilinmekte. 

“40 metrekareye yakın bir mozaik ortaya çıkardık. Ana panolarda düğüm motifi şeklinde madalyonlar bulunmakta, bu madalyonların içerisinde de geometrik şekiller ile haç işareti olarak nitelendirebileceğimiz motifler tespit edilmiştir. Yapı kalıntısı olarak baktığımızda mekan diğer parsellere doğru genişlemekte. İlk aşamada tam olarak ne olduğunu bilmesek de yazıttan buranın sivil bir idareciye ait yapı olduğunu söyleyebiliriz.”

Akgül, alanda yapılacak konservasyon (resim, heykel gibi sanat eserlerinin nesiller boyu özelliklerini kaybetmeyecek şekilde korunması işi) çalışmalarından sonra yapı ile ilgili daha sağlıklı bilgilere ulaşacaklarını belirterek, bu mevkide birebir kazı yaptıkları ilk alanlardan birinin burası olduğunu, bunun bölgenin tarihlendirilmesi konusunda kendilerine daha sağlıklı bilgiler vereceğini düşündüklerini dile getirdi. (TY)

