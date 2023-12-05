Mardin’de soba patladı, bir kadın öldü, çocukları zehirlendi
İki çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Mardin’in Savur ilçesine bağlı Teffi mahallesinde Betül Öztürk, soba yakarken çıkan patlama sonucu hayatını kaybetti.
MA’nın haberine göre, olay yerine giden sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini, 2 çocuğunun zehirlendiğini tespit etti.
Çocuklar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, annenin cenazesi morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AS)