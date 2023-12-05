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Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 08:44
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 08:45
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Mardin’de soba patladı, bir kadın öldü, çocukları zehirlendi

İki çocuk Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/mardinde-soba-patladi-bir-kadin-oldu-cocuklari-zehirlendi.jpg
Fotoğraf: AA

Mardin’in Savur ilçesine bağlı Teffi mahallesinde Betül Öztürk, soba yakarken çıkan patlama sonucu hayatını kaybetti.

MA’nın haberine göre, olay yerine giden sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini, 2 çocuğunun zehirlendiğini tespit etti.

Çocuklar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, annenin cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AS)

Mardin
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