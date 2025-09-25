Mardin’de hava kirliliğine neden olan kireç fabrikası Meclis gündeminde

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Mardin’in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde faaliyet gösteren Nuhoğlu Kireç Fabrikası’nın mahallede yarattığı çevre ve sağlık sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Önergede, fabrika bacasından çıkan yoğun dumanın mahallede kritik seviyelerde hava kirliliğine neden olduğu, yurttaşların pencerelerini açamadığı ve evlerinde temiz hava soluyamadığı belirtildi.

Mahalle halkının yıllardır fabrikanın bacasına filtre takılması için eylem ve girişimlerde bulunduğu; ancak taleplerin yanıtsız bırakıldığı ifade edilen önergede, fabrika sahiplerinin önlem almadığı ve yetkili kurumların yaptırımlarının caydırıcı olmadığı kaydedildi.

Sorular Milletvekili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: Nuhoğlu Kireç Fabrikası’nın bacasına filtre takılması için Bakanlığınızca herhangi bir denetim veya yaptırım uygulanmış mıdır Fabrikanın çevre mevzuatına aykırı faaliyetleri nedeniyle bugüne kadar kaç kez idari işlem yapılmış, ne tür cezai yaptırımlar uygulanmıştır? Mahalle halkının sağlığını tehdit eden bu soruna karşı Bakanlığınızca kalıcı bir çözüm planı mevcut mudur? Fabrikadan çıkan dumanların insan sağlığına ve çevreye etkilerini tespit etmek amacıyla herhangi bir bilimsel ölçüm veya araştırma yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları kamuoyuyla paylaşılmış mıdır? Yurttaşların uzun yıllardır devam eden mağduriyetlerinin giderilmesi için Bakanlığınız hangi somut adımları atacaktır?

(TY)