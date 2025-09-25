ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2025 15:30
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2025 15:33
1 dk Okuma

Mardin’de hava kirliliğine neden olan kireç fabrikası Meclis gündeminde

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın: “Fabrikanın çevre mevzuatına aykırı faaliyetleri nedeniyle kaç kez idari işlem yapılmıştır?”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mardin’de hava kirliliğine neden olan kireç fabrikası Meclis gündeminde
Fotoğraf: Nuhoğlu Marsan Mardin Kireç Fabrikası Kireç Silosu İnşaat İşleri, kurumsal internet sitesi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Mardin’in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde faaliyet gösteren Nuhoğlu Kireç Fabrikası’nın mahallede yarattığı çevre ve sağlık sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Önergede, fabrika bacasından çıkan yoğun dumanın mahallede kritik seviyelerde hava kirliliğine neden olduğu, yurttaşların pencerelerini açamadığı ve evlerinde temiz hava soluyamadığı belirtildi.

Mahalle halkının yıllardır fabrikanın bacasına filtre takılması için eylem ve girişimlerde bulunduğu; ancak taleplerin yanıtsız bırakıldığı ifade edilen önergede, fabrika sahiplerinin önlem almadığı ve yetkili kurumların yaptırımlarının caydırıcı olmadığı kaydedildi.

Sorular

Milletvekili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

  1. Nuhoğlu Kireç Fabrikası’nın bacasına filtre takılması için Bakanlığınızca herhangi bir denetim veya yaptırım uygulanmış mıdır
  2. Fabrikanın çevre mevzuatına aykırı faaliyetleri nedeniyle bugüne kadar kaç kez idari işlem yapılmış, ne tür cezai yaptırımlar uygulanmıştır?
  3. Mahalle halkının sağlığını tehdit eden bu soruna karşı Bakanlığınızca kalıcı bir çözüm planı mevcut mudur?
  4. Fabrikadan çıkan dumanların insan sağlığına ve çevreye etkilerini tespit etmek amacıyla herhangi bir bilimsel ölçüm veya araştırma yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları kamuoyuyla paylaşılmış mıdır?
  5. Yurttaşların uzun yıllardır devam eden mağduriyetlerinin giderilmesi için Bakanlığınız hangi somut adımları atacaktır?

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Mardin kireç fabrikası Beritan Güneş Altın soru önergesi murat kurum
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git