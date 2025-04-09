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Yayın Tarihi: 9 Nisan 2025 16:47
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2025 16:59
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Mardin, Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkili oldu

Mardin’de tarihi yapılar, araçlar ve evler tozla kaplandı. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mardin, Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkili oldu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Mardin, Şırnak ve Siirt'te etkili olan toz bulutu yaşamı olumsuz etkiledi.

Mardin'de sabah saatlerinde başlayan ve bazı ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu. Artuklu ilçesinde tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.

Bölgede zaman zaman etkili olan yağmur, toz zerrecikleri dolayısıyla çamur haline dönüştü. Toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Siirt ve Şırnak

Şırnak’ın Silopi ilçesinde de hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Araçlarında toz oluşan bazı sürücüler kendi imkânlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılarına götürdü.

Toz taşınımı ya da çöl tozu

Toz taşınımı, genellikle havada bulunan ince partiküllerin (çöl tozlarının) hareket etmesi veya taşınması süreci. Bu partiküller genellikle toprak, kum, kül, duman, polen, endüstriyel atıklar veya diğer maddelerden oluşabilir. Toz taşınımı, rüzgâr, araç trafiği, inşaat faaliyetleri, tarım faaliyetleri, toprak erozyonu veya doğal afetler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Arabistan Yarımadası, Asya (Gobi ve Taklamakan), Güney Amerika ile Avustralya’da bulunan çöllerdir. Toz taşınımı, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir ve solunum yolu rahatsızlıklarına, göz tahrişine veya alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ayrıca, tozlar atmosferik koşulları etkileyerek gökyüzünü puslu yapabilirler.

Bu nedenle, toz taşınımının kontrol altına alınması ve azaltılması önemlidir, çünkü sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir ve çevresel etkiyi artırabilir. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
toz taşınımı Mardin siirt şırnak çöl tozu
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