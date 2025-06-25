Mardin Milletvekili Beritan Güneş’ten ‘bağımlılıkla mücadele’ için önerge

Mardin’in Kızıltepe ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede, derin yoksulluk ve yetersiz psiko-sosyal desteklerin etkisiyle uyuşturucu ve kumar bağımlılığı kritik boyutlara ulaştı.

Özellikle gençleri etkileyen bağımlılık türleri, toplumda büyük bir sorun haline geldi.

Bu bağlamda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a, bağımlılıkla mücadelede yaşanan aksaklıkları ve çözüm önerilerini içeren yazılı bir soru önergesi sundu.

Altın’ın devletin sosyal koruma ve önleyici müdahale mekanizmalarındaki eksikliklerine dikkat çektiği önergesinde yer alan sorular şöyle:

Uyuşturucu kullanım yaşı

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre, uyuşturucu madde kullanımı ülke genelinde erken yaşlara indi ve raporda, özellikle 15-24 yaş grubunun risk altında olduğu belirtildi.

Diyarbakır Barosu'nun 2023 yılında yayımladığı rapora göre ise bu yaş, Diyarbakır ve Mardin gibi Kürt illerinde ise 12 yaşın altına düşmüş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO), alkol ve uyuşturucu kullanımının neden olduğu sağlık sorunları ve ölümlere ilişkin yayımladığı 2024 raporuna göre, alkol ve uyuşturucu nedeniyle yılda 3 milyondan fazla kişi ölüyor.

Yılda 0,6 milyon ölümün psikoaktif uyuşturucu kullanımına bağlı olduğu belirtilen raporda, özellikle erkeklerde alkole bağlı 2 milyon, uyuşturucuya bağlı 0,4 milyon ölüm kaydedildiği vurgulandı. (TY)