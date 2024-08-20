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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2024 16:49
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2024 16:49
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Mardin'de 400 yıllık tarihi Süryani Çarşısı restore edildi

Dargeçit Belediyesi: “Bu tarihi mekânın yeniden canlanması hem Dargeçit halkı hem de bölge turizmi için büyük bir umut kaynağıdır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mardin'de 400 yıllık tarihi Süryani Çarşısı restore edildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Dargeçit Belediyesi ile Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce, Sefa Caddesi'nde 65 dükkânın yer aldığı tarihi Süryani Çarşısı'nın (Sûka Kevîn) restorasyonu için hazırlanan "Tarihi Çarşıyı Canlandırma Projesi"nde sona gelindi.

Çarşının restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından proje hazırlandı.

Anadolu Ajansı’na konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, iki hafta içerisinde çalışmayı sonlandırıp yurttaşlara dükkânları teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

“Büyük bir umut kaynağı”

Gök, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu süreç boyunca yaklaşık 600 metre uzunluğunda dört caddenin sokak sağlıklaştırma çalışması yapıldı. Burada bulunan tarihi 65 dükkanın restorasyon çalışması gerçekleştirildi. Aydınlatma işleri yapıldı. Yaklaşık 1,5 sene gibi kısa bir sürede çarşı aslına uygun bir şekilde inşa edildi. Çarşı bu haliyle, dükkanlar hareketlendiği zaman Dargeçit turizmine yeni bir nefes getirecektir. Çünkü sadece görseli ile bile insanların ziyaret etmek isteyecekleri bir yer konumunda."

Çalışmalarda gelinen aşamayı sosyal medya hesabından duyuran Dargeçit Belediyesi ise şöyle dedi:

“Restorasyon çalışmaları sona yaklaşırken, bu tarihi mekânın yeniden canlanması hem Dargeçit halkı hem de bölge turizmi için büyük bir umut kaynağıdır.” (TY)

Mardin dargeçit belediyesi Süryani Çarşısı
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