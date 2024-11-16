Mardin'de 1'i çocuk 2 tutuklama

Mardin'de sosyal medya paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Fatma Öztürk, Rojhat Taş, Şeyhmus Kavri, Ferhat Erdem ve M.Ç. adlı çocuk polislerce dün gözaltına alındı.
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Emniyetteki ifade işlemleri ardından beş kişi adliyeye sevk edildi.
MA'nın haberine göre, “Kamu malına zarar verme” ve “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Fatma Öztürk, Rojhat Taş, Şeyhmus Kavri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ferhat Erdem ve M.Ç. adlı çocuk tutuklandı.
(AD)