Mardin Cezaevinde şüpheli ölüm

Mardin Cezaevinde tutuklu bulunan 32 yaşındaki İbrahim Boğurcu hayatını kaybetti.

MA’nın haberine göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 8 Ekim'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve ardından çıkartıldığı hakimlikçe tutuklanan İbrahim Boğurcu’nun cezaevinde kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Boğurcu'nun hastaneye kaldırıldığı, ardından tekrar cezaevine götürüldüğü belirtildi.

Cezaevinde bir kez daha rahatsızlanan Boğurcu, dün tekrar hastaneye kaldırıldı. İbrahim Boğurcu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cenazesi, dün ailesi tarafından cezaevinden alınarak Kızıltepe ilçe merkezi mezarlığında defnedildi.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) son raporuna göre, Nisan 2022 itibariyle tespit edilebildiği kadarıyla Türkiye hapishanelerinde 651’i ağır hasta olmak üzere toplam 1517 hasta mahpus bulunuyor. Adalet Bakanlığının önergeye verdiği yanıta göre, 2018-2023 yılları arasında 24 Temmuz 2023 itibarıyla ceza infaz kurumlarında 2 bin 258 hükümlü ve tutuklu hayatını kaybetti. İnsan Hakları Derneği, 2018 yılı başından 2023 yılı sonuna kadar 522 mahpusun yaşamını yitirdiğini tespit etmişti. Türkiye hapishanelerinde İHD’nin tespit edebildiği kadarıyla 2023 yılı içerisinde en az 42 mahpus yaşamını yitirdi: 1 mahpusun ölüm nedeni bilinmiyor. 3 mahpus ateşli silahla öldürüldü. 1 mahpus trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi. 23 mahpus hastalıkları nedeniyle vefat etti. 23 mahpustan 5’i tahliye edildikten kısa süre sonra vefat etti. 10 mahpus şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. 4 mahpusun intihar ettiği iddia edildi.

(AS)