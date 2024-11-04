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Yayın Tarihi: 4 Kasım 2024 07:56
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2024 11:14
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Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı

Polis, ablukaya alınan belediye binalarına yurttaşların yaklaşmasını engellerken belediye eş başkanları yurttaşları belediye binaları önüne çağırıyor.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atadı.

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı.

Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Karayılan'ın yerine İlçe Kaymakamı Hakan Başoğlu kayyım olarak atandı.

Açıklamada belediye başkanlarının "geçici bir tedbir olarak" İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

DEM Parti, kayyımlarla ilgili yaptığı açıklamada, atamaların 4 Kasım 2016’da HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasının yıldönümünde olmasına dikkat çekti.

Mardin

Polis, sabah saatlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi binası önünü ablukaya aldı.

Kayyım kararı, Eş Başkan Ahmet Türk'e bildirildi. Böylelikle Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne üçüncü kez kayyım atanmış oldu.

Belediyeye kayyım atanmasına tepki gösteren Türk "Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!" dedi.

Öte yandan, Mardin Valiliği kent genelinde 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı ilân edildiğini duyurdu.

Batman ve Halfeti

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Batman Belediyesi'nin de belediye binası polis tarafından ablukaya alındı.

Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük ve yurttaşlar, kayyım kararına karşı belediye binası önüne geldi, binayı abluka altına alan polise tepki gösterdi.

Batman Valiliği de il genelinde açık alanlardaki eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Öte yandan Urfa'ya bağlı Halfeti ilçe belediyesine de kayyım atandı.

Polis, ablukaya alınan belediye binalarına yurttaşların yaklaşmasını engelliyor, belediye eş başkanları ise yurttaşları belediye binaları önüne, iradelerine "sahip çıkmaya" çağırıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Kayyım atamalarına dair İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı basın açıklaması şöyle:

"1. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı Kobani Davası kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan davasının devam etmesi ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturması nedeniyle; Ahmet Türk'ün Anayasanın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak Içişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

2. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması, Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Gülistan Sönük'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

3. Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası alması, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Mehmet Karayılan'ın Anayasanın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak Içişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırdmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
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