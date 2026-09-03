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YT: Yayın Tarihi: 03.09.2026 11:47 3 Eylül 2026 11:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.09.2026 11:57 3 Eylül 2026 11:57
Okuma Okuma:  1 dakika

Maraş’taki okul saldırısı davasının ilk duruşması yarın

Maraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda bir öğretmen ile dokuz öğrencinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması yarın görülecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Maraş’taki okul saldırısı davasının ilk duruşması yarın
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Maraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ile dokuz öğrenci hayatını kaybetti, 15 öğrenci yaralandı.

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından savcılık, öğrencinin anne ve babası hakkında dava açtı.

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Anne ve baba hakkında dava açıldı

Maraş Cumhuriyet Başsavcılığı, öğrencinin babası U.M. hakkında “olası kastla öldürme” ve “6136 sayılı Yasaya Muhalefet”, annesi P.M. hakkında ise “bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçlamalarıyla dava açtı.

İddianamenin 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından davanın ilk duruşmasının 4 Eylül saat 09.00’da görülmesine karar verildi.

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Duruşmaya SEGBİS’le katılmaları bekleniyor

Mahkeme, tutuklu sanıkların bulundukları ceza infaz kurumlarından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılmaları için ilgili kurumlara müzekkere gönderdi. İfadelerin SEGBİS üzerinden alınması bekleniyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
maraş okul saldırısı
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