Maraş’taki okul saldırısı davasında iki hâkimin görev yeri değişti

Maraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davada, saldırganın annesinin tahliyesi yönünde oy kullanan mahkeme başkanı ile bir üye hâkimin görev yerleri değiştirildi. HSK kararıyla Halil Dilan Adana’ya, Tayyar Zümrüt ise Aksaray’a atandı.