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YT: Yayın Tarihi: 08.09.2026 15:32 8 Eylül 2026 15:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.09.2026 15:37 8 Eylül 2026 15:37
Okuma Okuma:  1 dakika

Maraş’taki okul saldırısı davasında iki hâkimin görev yeri değişti

Maraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davada, saldırganın annesinin tahliyesi yönünde oy kullanan mahkeme başkanı ile bir üye hâkimin görev yerleri değiştirildi. HSK kararıyla Halil Dilan Adana’ya, Tayyar Zümrüt ise Aksaray’a atandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Maraş’taki okul saldırısı davasında iki hâkimin görev yeri değişti
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Maraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davaya bakan iki hâkimin görev yerini değiştirdi.

ANKA’nın aktardığına göre, HSK Birinci Dairesi’nin 7 Eylül’deki toplantısında alınan kararla Maraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil Dilan Adana Hakimliği’ne, üye hâkim Tayyar Zümrüt ise Aksaray Hakimliği’ne atandı.

Dilan ve Zümrüt, davanın 4 Eylül’de görülen ilk duruşmasında sanık P. P. M.'nin tahliyesi yönünde oy kullanmıştı.

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Tahliye kararına itiraz edilmişti

Maraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada saldırganın babası U.M.’nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, annesi P.P.M.'nin oy çokluğuyla tahliyesine hükmetti.

Maraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaşamını yitirenlerin aileleri karara itiraz etti.

İtirazın ardından Osmaniye’de gözaltına alınan Mersinli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine gönderildi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
maraş okul saldırısı
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