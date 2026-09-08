Maraş’taki okul saldırısı davasında iki hâkimin görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Maraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davaya bakan iki hâkimin görev yerini değiştirdi.
ANKA’nın aktardığına göre, HSK Birinci Dairesi’nin 7 Eylül’deki toplantısında alınan kararla Maraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil Dilan Adana Hakimliği’ne, üye hâkim Tayyar Zümrüt ise Aksaray Hakimliği’ne atandı.
Dilan ve Zümrüt, davanın 4 Eylül’de görülen ilk duruşmasında sanık P. P. M.'nin tahliyesi yönünde oy kullanmıştı.
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Tahliye kararına itiraz edilmişti
Maraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada saldırganın babası U.M.’nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, annesi P.P.M.'nin oy çokluğuyla tahliyesine hükmetti.
Maraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaşamını yitirenlerin aileleri karara itiraz etti.
İtirazın ardından Osmaniye’de gözaltına alınan Mersinli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine gönderildi.
(NÖ)