Maraş’taki okul saldırısı: 11 kamu görevlisine soruşturma izni verilmedi

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da dokuz öğrenci ile öğretmen Ayla Kara’nın öldürüldüğü, 15 öğrencinin de yaralandığı silahlı saldırının ardından kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin yürütülen incelemede karar verildi. Valilik, aralarında eski il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile okul çalışanlarının da bulunduğu 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermedi.

Eski okul müdürleri M.B. ve C.K., müdür yardımcısı F.B. ile rehber öğretmen E.İ. hakkında ise “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla soruşturma izni verildi.

Saldırıda yaşamını yitiren ve yaralanan öğrencilerin avukatı Furkan Mehmet Cinkara, saldırı öncesinde gerekli önlemlerin alınmadığı, yetkili kurumlara bildirim yapılmadığı ve saldırı sırasında bazı kamu görevlilerinin sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla şikâyette bulunmuştu.

Başvuru üzerine Maraş Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlileri hakkında soruşturma yürütülebilmesi için Valilikten izin istedi.

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İl ve ilçe müdürlerine bildirim yapılmadığı gerekçe gösterildi

Maraş Valiliğinin kararında, dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı H.A., Şube Müdürü Y.S., eski Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ile şube müdürleri A.K. ve R.S. hakkında soruşturma izni verilmedi.

Kararda, okul yönetimi veya rehberlik servisi tarafından saldırıyı gerçekleştiren öğrenci İ.A.M. hakkında saldırıdan önce il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazılı veya sözlü bildirim yapılmadığı belirtildi.

Bu nedenle il ve ilçe milli eğitim yöneticilerinin saldırı öncesinde önlem almamalarından sorumlu tutulamayacakları sonucuna varıldı.

Valilik ayrıca müdür yardımcıları A.Y., Ç.S. ve Z.G., rehber öğretmen M.K. ile sosyal bilgiler öğretmeni İ.H. hakkında da soruşturma izni vermedi.

Ailelerin avukatı, 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz etti.

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İ.A.M. ile ilgili kayıtların tutulmadığı tespit edildi

Valilik kararında, İ.A.M.’nin okulda yaşadığı sorunların ve davranışlarının bilindiği, ancak gerekli tedbirlerin alınmadığı değerlendirmesine yer verildi.

İ.A.M. hakkında okulun E-Rehberlik sisteminde kayıt bulunmadığı, rehberlik servisiyle yapılan görüşmelere ilişkin açıklama ve arşiv kayıtlarının da tutulmadığı belirtildi.

Kararda ayrıca öğrencinin Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne yönlendirilmediği, ailesinden psikiyatrik tedavi durumuna ilişkin belge istenmediği ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamında girişimde bulunulmadığı kaydedildi.

Bu gerekçelerle eski okul müdürü M.B. ile rehber öğretmen E.İ.’nin saldırıdan önceki süreçte sorumluluklarını yerine getirmediği değerlendirildi.

Eski okul müdürü C.K. ile müdür yardımcısı F.B.’nin ise saldırı sırasında görevlerini ihmal ettikleri değerlendirmesiyle haklarında soruşturma izni verildi.

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Müfettiş raporunda da dört eğitimciye ilişkin tespitler yer aldı

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda da dört eğitimciye ilişkin tespitlere yer verildi.

Raporda okul müdürü C.K. ile müdür yardımcısı F.B.’nin silah seslerinin ardından saldırının yaşandığı kata çıktıkları, daha sonra ise okul binasını terk ettikleri belirtildi. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve tahliyenin organize edilmesine ilişkin sorumluluklarının araştırılması istendi.

Rehber öğretmenin de İ.A.M. ile ilgili daha önce ortaya çıkan durumlar karşısında Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki bildirim yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Ailelerin avukatı Cinkara, dört kişi hakkında soruşturma izni verilmesini daha önce adaletin sağlanması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirmiş, ancak soruşturmanın bu kişilerle sınırlı kalmaması gerektiğini söylemişti.

Ne olmuştu? Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan’da sekizinci sınıf öğrencisi İ.A.M.’nin düzenlediği silahlı saldırıda dokuz öğrenci ile öğretmen Ayla Kara hayatını kaybetti, 15 öğrenci yaralandı. Saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında İ.A.M.’nin anne ve babası hakkında da dava açıldı. Maraş Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede baba U.M hakkında 10 kişiye yönelik “olası kastla öldürme”, 15 kişiye yönelik çeşitli “olası kastla yaralama” suçlarının yanı sıra silah kanununa muhalefet suçundan ceza talep edildi. Anne P.M. hakkında ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan ceza istendi.

(NÖ)