HABER
Yayın Tarihi: 7 Aralık 2025 12:27
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2025 12:31
1 dk Okuma

Maraş'ta santralin kül kapağı açıldı, işçiler iskeleden atladı: 4 yaralı

Maraş'ta, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin birinci ünitesindeki kazan bakımında çalışan 4 işçi, kül kapağının açılması sonucu yoğun dumandan kaçmak için iskeleden atladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Maraş’ta santralin kül kapağı açıldı, işçiler iskeleden atladı: 4 yaralı

Maraş’ta Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin birinci ünitesinde meydana gelen iş kazasında 4 işçi yaralandı. Çelikler Holding bünyesinde faaliyet gösteren santralde yaşanan olayda yaralanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yeşil Afşin gazetesinden Deniz Doğan’ın haberine göre olay, santralin birinci ünitesindeki kazan bakım çalışmaları sırasında yaşandı. K.D., O.Ö., B.G. ve A.H. aynı iskele üzerinde yüksekte çalışırken kül kapağı henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. İşçiler bu nedenle yoğun kül dumanının içinde kaldı.

Nefes alamayan işçiler iskeleden atladı. Olayı fark eden diğer çalışanlar, yoğun kül içinde kalan mesai arkadaşlarının yardımına koşarak işçileri dışarı çıkardı.

K.D., O.Ö. ve B.G. adlı işçiler Elbistan Devlet Hastanesi’ne, A.H. ise Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavileri sürdürülen işçilere olay sonrası oksijen takviyesi yapıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(HA)

afşin-elbistan
