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Yayın Tarihi: 7 Mart 2024 08:43
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2024 08:44
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Maraş’ta mobilya imalathanesinde yangın

Dulkadiroğlu ilçesindeki mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Maraş’ta mobilya imalathanesinde yangın
Fotoğraf: AA

Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki mobilya imalathanesinde dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yeni Sanayi Sitesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren mobilya üretim imalathanesindeki yangına, polis, 112 Acil Sağlık, UMKE ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 17 araç, 70 itfaiye eri ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 4 arazözün yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathanede bulunan bazı malzemeler kullanılamaz hale geldi.

(AS)

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