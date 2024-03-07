Maraş’ta mobilya imalathanesinde yangın

Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki mobilya imalathanesinde dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yeni Sanayi Sitesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren mobilya üretim imalathanesindeki yangına, polis, 112 Acil Sağlık, UMKE ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 17 araç, 70 itfaiye eri ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 4 arazözün yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathanede bulunan bazı malzemeler kullanılamaz hale geldi.

(AS)