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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2024 13:37
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2024 13:46
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5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

Maraşlılardan bakanlığa çağrı: Yeni santral için onay vermeyin

Afşin ve Elbistan’daki termik santrallerin neden olduğu ekolojik tahribatın akıbetini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararı belirleyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Maraşlılardan bakanlığa çağrı: Yeni santral için onay vermeyin
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Afşin-Elbistan A termik santraline yapılmak istenen 688 MW kapasiteye sahip iki yeni ünite Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayı bekliyor. 

Afşin-Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bakanlığa seslenerek ÇED raporuna onay verilmemesi için çağrıda bulundu.

“ÇED başvurusunu geri çevirin”

Türkiye’nin havası en kirli illerinden olan Maraş’ın Afşin ilçesinin Çoğulhan mahallesinde bulunan ve Çelikler Holding’e ait Afşin-Elbistan A Termik santraline yeni ünite ekleneceğine dair haberler, yıllardır kirli hava soluyan bölge halkını tedirgin etti. 

Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu'nun aktardığına göre, Afşin-Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na seslenerek Çevre Etki Değerlendirme raporuna onay verilmemesi için çağrıda bulundu.

Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu’ndan Mehmet Dalkanat, Afşin-Elbistan’ın bir termik santral daha kaldırabilecek durumda olmadığını belirterek şöyle dedi:

“Halkımız endişeli. 40 yılı aşkın süredir havamızı, suyumuzu, toprağımızı zehirleyen termik santrallere bir yenisinin daha eklenmesi buradaki halk sağlığını hiçe saymaktır. Bilimsel çalışmalar Son 20 yılda buradaki kanser vakalarının 8 kat arttığını gösteriyor. Bu gerçekleri görmezden gelmeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ÇED başvurusunu geri çevirmesini bekliyoruz.”

Maraş’taki kirlilik

Maraş’taki hava kalitesi ölçüm istasyonlarının verilerine göre, yılın 200 günü ulusal limit değerlerin üzerinde hava kirliliğine maruz kalan kent, yıllık ortalamaya vurulduğunda ise Dünya Sağlık Örgütü limit değerlerinin 5 ila 8 katı kadar kirli hava soluyor. Ayrıca Maraş Türkiye’de hava kirliliğine bağlı en çok ölümün yaşandığı ilk 10 şehir arasında. Halihazırda sekiz üniteye sahip Afşin A ve B santrallerinin hiçbirinde güncel mevzuattaki limit değerleri sağlayacak nitelikte baca gazı arıtma tesisleri bulunmuyor.

1984 yılından beri işletmede olan dört üniteye sahip (335 MW x 4) Afşin A Termik Santrali’nin, kurulduğu yıldan bu yana tek başına 16 bin 530 kişinin erken ölümüne sebep olduğu hesaplandı. Çelikler Holding Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin yeni yapmak istediği iki ünitenin (688 MW x 2) en üst düzeyde filtre kullanılsa bile 1900 erken ölüme yol açacağı ortaya koyuldu.

Bölgede yapılmış çeşitli çalışmalar; santrale yakın topraklarda arsenik, kadmiyum, kurşun, çinko, bakır, mangan, molibden ve demir gibi ağır metallerin ve iz elementlerin oranlarında da önemli artışlar olduğunu gösteriyor. (TY)

elbistan afşin termik santraller Dünya Çevre Günü 5 Haziran Dünya Çevre Günü
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2 Nisan 2024
/haber/afsin-elbistan-termik-santralinde-yangin-uc-isci-agir-yaralandi-293765
KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
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3 Haziran 2023
/haber/afsin-elbistan-b-termik-santrali-nde-yangin-279807
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/haber/afsin-elbistan-termik-santrali-yeniden-uretime-basliyor-274436
GREENPEACE VE CREA RAPORU
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8 Ekim 2020
/haber/termik-santral-kaynakli-hava-kirliligi-afsin-elbistan-5-sirada-232348
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/haber/greenpeace-afsin-de-termik-santraller-17-bin-erken-olume-sebep-oldu-206312
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/haber/afsin-de-9-madenci-5-yildir-toprak-altinda-172008
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