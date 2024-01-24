ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ocak 2024 16:01
 ~ Son Güncelleme: 25 Ocak 2024 12:09
1 dk Okuma

Maraş'ta enkazda kalan operatörün cansız bedenine ulaşıldı

Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü. Enkazda kalan iş makinesi operatörünün hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Maraş'ta enkazda kalan operatörün cansız bedenine ulaşıldı
Fotoğraf: AA

Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Doğukent Mahallesi'nde ağır hasarlı 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleriyle sağlık ekipleri yönlendirildi.

Enkazda kalan iş makinesi operatörü Muhammet Gök'ün (28) kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında Gök'ün cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Gök'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AÖ)

6 Şubat Maraş depremleri bina çökmeleri maraş
Sayfa Başına Git