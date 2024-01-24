ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ocak 2024 16:01
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2024 16:26
1 dk Okuma

Maraş'ta ağır hasarlı bina yıkımda iş makinesinin üzerine çöktü, operatör altında kaldı

Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Maraş'ta ağır hasarlı bina yıkımda iş makinesinin üzerine çöktü, operatör altında kaldı
Fotoğraf: AA

Maraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü. Enkaz altında kalan operatör için arama kurtarma çalışması başlatıldı. 

Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.(AÖ)

6 Şubat Maraş depremleri bina çökmeleri maraş
Sayfa Başına Git