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Yayın Tarihi: 7 Eylül 2024 12:10
 ~ Son Güncelleme: 7 Eylül 2024 12:10
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Maraş'ta 5 büyüklüğünde deprem

Deprem Maraş'ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Antep, Adıyaman, Kilis ve Urfa'da da hissedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Maraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Görsel: Canva

Maraş'ta bu saat 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının merkez üssü Pazarcık.

Validen açıklama

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Pazarcık ilçemizde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum,” dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre deprem, Maraş'ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Antep, Adıyaman, Kilis ve Urfa'da da hissedildi. Sarsıntının ardından bazı yurttaşlar ev ve işyerlerinden açık alana çıktı. (TY)

Deprem maraş pazarcık
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