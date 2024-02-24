Maraş depreminde evi hasar gören dede ve torunu sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Maraş merkezli depremlerden etkilenerek Ankara'ya yerleşen dede ile ziyarete gelen 2 yaşındaki torunu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde bir evde ikamet eden 75 yaşındaki Mustafa Yıldırım ile yanında bulunan 2 yaşındaki torunundan haber alamayan yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Eve giren mahalle sakinleri dede ve torunu hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede dede ve torununun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi.

Hayatını kaybeden Mustafa Yıldırım'ın Maraş merkezli depremlerde Malatya'daki evinin hasar gördüğü ve ailesiyle Ankara'ya yerleştiği öğrenildi.(AÖ)