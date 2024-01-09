Mar Galcerán, İspanya'nın Down sendromlu ilk parlamenteri olarak tarihe geçti.

45 yaşındaki Galcerán Guardian'a verdiği demeçte, "Benzeri görülmemiş. "Toplum, Down sendromlu insanların katkıda bulunacak çok şeyi olduğunu görmeye başlıyor. Ama bu çok uzun bir yol" dedi.

Galcerán 18 yaşındayken muhafazakar Halk Partisi'ne (PP) katıldı.Sonrasında da partide yükseldi. Geçen Mayıs ayında, PP'nin Valensiya'daki bölgesel seçimlerde aday listesine 20. isim olarak eklendi.

Galcerán'ın bölgesel parlamentoda bir sandalye elde ettiği haberi kısa süre sonra geldi.

Bu başarı, Galcerán'ı siyaset dünyasına girmek için engelleri aşan Down sendromlu bir avuç insanın en üst sıralarına taşıdı.

2020'de Éléonore Laloux, kuzeydeki Arras kasabasında belediye meclisi üyesi olarak Fransa'da genetik bozukluğu olan ilk kişi olurken, İrlandalı Fintan Bray, 2022'de ülkede siyasi bir pozisyona seçildikten sonra tarih yazdığı için selamlandı.

İspanya'da Galcerán'ın siyasete girme yolu, 2013 yılında İspanya'nın kuzeydeki Valladolid kentinde Down sendromlu ilk belediye meclis üyesi olan Ángela Bachiller tarafından ortaya çıkarıldı.

Bununla birlikte, İspanya'nın Down sendromu federasyonuna göre, Galcerán, Avrupa'da bölgesel veya ulusal bir parlamentoya katılan ilk kişi olabilir.

"Başka kimseyi duymadık," dedi Down España'dan Agustín Matía Amor. "Bu, ileriye doğru atılmış büyük bir adım ve gerçek bir kapsayıcılık örneği."

Başarının, Galcerán'ın İspanya'daki Down sendromlu insanların statüsünü ilerletmek için harcadığı on yılların bir yansıması olduğuna dikkat çekti.

Galcerán, 20 yıldan fazla bir süredir Valensiya'da memur olarak çalıştı ve en son kapsayıcı politikaların oluşturulmasına yardımcı oldu ve Down sendromlu çocukları olan ailelere yardım etmeye adanmış bir Valensiya kuruluşu olan Asindown'un yönetiminde geçirdiği dört yıl kadar çalıştı.

Matía Amor, "Bu hem harika bir haber hem de çalışmalarının ve dahil olduğu birçok girişimin tanınması" dedi.

(EMK)