ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 23:12
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 23:41
1 dk Okuma

"MADENCİLER"İN FOTOĞRAFÇISI

Manuel Çıtak aramızdan ayrıldı

Fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak, kalp krizi sonucu 61 yaşında ramızdan ayrıldı. Medyascope’un kurucuları arasında yer alan Çıtak'ın cenaze töreni 11 Ekim’de Feriköy Kilisesi’nde düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/09/manuel-citak-aramizdan-ayrildi.jpg
Manuel Çıtak/depo istanbul

Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından, internet haber kanalı medyaskop'un kurucularından Manuel Çıtak, geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında aramızdan ayrıldı. 

Çıtak 11 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te Feriköy Kilisesi’nde yapılacak törenden sonra defnedilecek.

Manuel Çıtak Ağustos 2015'te Medyascope’un kuruluşunda yer almıştı. 

Manuel Çıtak kim?

1962'de Malatya’da doğan Manuel Çıtak, İstanbul, Saint Michel Lisesi'ndeki orta öğreniminin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite öğrenciliği sırasında çıktığı Türkiye seyahatleri sırasında fotoğrafçılığa başladı. Daha çok insanlar ve yüzleri üzerine çalıştı.

Fotoröportajları eserleri, yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli dergi, gazete ve kitaplarda yayımlandı.

Çıtak, 1994’te “Madenciler” ve 1996’da “Kilyos” panoramaları gibi belgesel fotoğraf çalışmaları yaptı. Yazar Şebnem İşigüzel ile evli olan Çıtak iki çocuk babasıydı.

(AEK)

Manuel Çıtak fotoğraf sanatı
Sayfa Başına Git