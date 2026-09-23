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YT: Yayın Tarihi: 23.09.2026 15:28 23 Eylül 2026 15:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.09.2026 17:35 23 Eylül 2026 17:35
Okuma Okuma:  2 dakika

Mansur Yavaş sonrası CHP’de peş peşe istifalar

Kalecik, Beypazarı, Güdül, Polatlı, Şereflikoçhisar, Elmadağ ve Ayaş belediye başkanları CHP’den istifa etti. İzzet Demircioğlu, Özer Kasap, Mehmet Doğanay, Satılmış Karakoç, Mürsel Yıldızkaya, Adem Barış Aşkın ve Mustafa Koçak yollarına bağımsız devam edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mansur Yavaş sonrası CHP’de peş peşe istifalar
Fotoğraf: ANKA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bugün CHP ile yollarını ayırdığını duyurması sonrası istifalar ilçe belediyelerine sıçradı.

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak peşi sıra CHP’den istifa ettiklerini açıkladı.

Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
Bugün 13:35

Belediye başkanları istifa sebebi olarak Yavaş’ın işaret ettiği sebepleri gösterdi. Siyasi yollarına bağımsız olarak Yavaş’la birlikte devam edeceklerini duyurdu.

Belediye başkanları şu açıklamalarla gitti:

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç: "İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda, CHP üyeliğimden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım.”

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap: “Bugün geldiğimiz noktada, CHP üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum. Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım.”

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay: "CHP üyeliğimi; bugün gelinen mevcut yönetim anlayışı ve yaşanan mutlak butlan süreci nedeniyle sonlandırma kararı almış bulunuyorum. Bu kararım; CHP’nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine ya da Cumhuriyet değerlerimize yönelik değildir. Bilakis, bu değerlere olan bağlılığımın ve siyasi duruşuma ilişkin sorumluluğumun bir gereğidir. Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğim."

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın da açıklamasında açıkça dile getirdiği hususlar ve işaret ettiği sebepler doğrultusunda CHP üyeliğimden ayrılıyor, siyaseten yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum.”

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu: “Bugün geldiğimiz noktada, CHP üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum. Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım.”

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak: “Mansur Başkanımla yıllar önce Ankara’ya dair çizdiğimiz Mansur Yavaş Belediyeciliği tüm ülkeye umut oldu. Gelinen noktada CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Ağabeyim Mansur Yavaş ile birlikte Ankara’ya ve Ülkeye umut olmaya devam edeceğiz.”

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: "Sevgili Elmadağlı Hemşehrilerim, bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum."

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
CHP İyi Parti Mansur Yavaş
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bu haberin uzantıları
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
Bugün 13:35
/haber/mansur-yavas-chp-den-istifa-etti-323703
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