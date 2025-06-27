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Yayın Tarihi: 27 Haziran 2025 12:15
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2025 12:26
3 dk Okuma

Mansur Yavaş 'kurultay' açıklaması: Siyasallaşmış yargı düzeninde bir beklenti yaratılmak isteniyor

Mansur Yavaş, CHP içindeki tartışmalar için "Ne ülkemizin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşlarımızın derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunması mümkün" dedi. Tartışmaların bir şekliyle sonlanmasının şart olduğunu ekledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mansur Yavaş 'kurultay' açıklaması: Siyasallaşmış yargı düzeninde bir beklenti yaratılmak isteniyor
Fotoğraf: CHP

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’deki kurultay davası tartışmaları hakkında açıklama yaptı.

Açıklama, Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığını kabul etmesi durumunda siyaseti bırakacağına yönelik kulis haberlerinin ardından geldi.

Yavaş, açıklamasında CHP içindeki tartışmaların ne Türkiye’nin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşların derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunacağını belirtti.

"Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz. Hep söyledim" dedi.

Yavaş’ın açıklaması şöyle:

"Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz. Hep söyledim; bu sadece bizim partimizin meselesi değil, tüm muhalefet partilerinin sorumluluğudur. Çünkü eğer birlikte hareket etmezsek, sadece bugünü değil, geleceğimizi de kaybederiz. Hatta torunlarımız dahi bizi affetmez. İktidar uzun bir süredir, partimize ve belediyelerimize yönelik itibarsızlaştırma kampanyası yürütüyor. Bu kampanyayı yürütürken hem tarafsız olması gereken yargıyı, hem tarafsız kalması gereken bürokrasiyi kullanarak partimizi cendereye almaya çalışıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız dahil 11 belediye başkanımız cezaevinde. Haklarında hazırlanmış bir iddianame bile yok. Şimdi hal böyleyken partimizin 38. Olağan Kurultayına yönelik açılmış bir dava var. Bir hukukçu olarak ifade etmem gerekirse bu davaya hukuk içinde bakılırsa buradan iktidarın arzu ettiği sonucu alması mümkün değil. Çünkü tek yetkili anayasal kurum YSK’dır. Ancak, siyasallaşmış bir yargı düzeninde bir beklenti yaratılmak isteniyor. Benim en çok üzüldüğüm bu beklentinin partimizde bir türbülans ve tartışma yaratmış olması.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak benim iki büyük hedefim var.

Bir, Ankaralıların teveccühüyle geldiğim bu makamda olduğum sürece Ankaralılara hizmet etmek ve onların güvenini boşa çıkarmamak.

İki, Cumhur İttifakı'nın ülkemize dayattığı başkanlık rejimini sona erdirip, ülkemizin yeniden demokratik parlamenter sisteme geçişini sağlamak için bir nefer gibi çalışmak.

30 Haziran’daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerimizin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkanımız ve önceki Genel Başkanımız etrafında yürüttükleri tartışmaların; ne ülkemizin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşlarımızın derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunması mümkündür. Üstelik bu tartışmaların, parti kültürümüzle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkanımıza yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesi, asla kabul edilemez.

Ülkemizin sorunlarını ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi çözebilir ve bu memleketin CHP’ye ihtiyacı var. Bunun için de iç sorunlarla boğuştuğu izlenimi vermekten kaçınmamız bir gerekliliktir. Bir hafta boyunca süregelen ve Cumhuriyet Halk Partililerin hiç hoşnut olmadığı bu tartışmaların bir şekliyle sonlanması şarttır. Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dâhil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz. Benim anlatmak istediğim sadece bundan ibarettir."

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Mansur Yavaş kemal kılıçdaoğlu CHP kurultay davası
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