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YT: Yayın Tarihi: 23.09.2026 13:35 23 Eylül 2026 13:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.09.2026 14:41 23 Eylül 2026 14:41
Okuma Okuma:  2 dakika

Mansur Yavaş CHP'den istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi yaşamına bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Yavaş, X hesabından paylaştığı metinde kararını 19 Mart’tan bu yana devam eden hukuki ve siyasi tartışmalarla ilişkilendirdi. CHP’de yaşanan ayrışmayı ve seçmen iradesini kararının gerekçeleri arasında gösterdi.

Kararını “öfkeyle” ya da “kırgınlıkla” almadığını yazan Yavaş, 19 Mart’ta başlayan süreç ile ardından gündeme gelen “mutlak butlan” tartışmalarına değindi.

Bu süreç boyunca dile getirdiği görüşlerin değişmediğini kaydeden Yavaş, parti içinde izlediği tutumdan rahatsızlık duyulması halinde “gereğini yapacağını” daha önce de söylediğini hatırlattı.

Yavaş, CHP’den ayrılmasına gerekçe olarak “bugün yapılan bazı açıklamaları” gösterdi ancak hangi açıklamaları kastettiğini açıklamadı.

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*Mansur Yavaş’ın istifa açıklaması, 23 Eylül 202. (Kaynak: @mansuryavas06/X)

“Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ediyorum”

Yavaş, kararını şu sözlerle duyurdu:

Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.

CHP çatısı altında birlikte siyaset yaptığı kişilere teşekkür eden Yavaş, geçmişte birlikte çalıştığı insanları bugünkü siyasi tercihleri nedeniyle yok saymayacağını yazdı.

Kendisini siyasi partilerin üzerinde görmediğini söyleyen Yavaş, Ankara’da farklı siyasi görüşlerden seçmenlerin desteğini alan bir belediyecilik anlayışı kurduklarını savundu.

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CHP’de “ayrışma” uyarısı

Yavaş, Türkiye’de demokratik yollarla iktidar değişikliğinin muhalefetin kendi içinde çatışmasıyla değil, ortak ilkelerde buluşmasıyla mümkün olacağını savundu.

Özellikle “mutlak butlan” tartışmaları üzerinden yürüyen sürecin CHP’de derin bir ayrışmaya yol açabileceğini daha önce de dile getirdiğini hatırlatan Yavaş, bunun yalnızca CHP’ye değil, “Türkiye’de demokratik siyaset umuduna” da zarar vereceğini yazdı.

Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil; seçmene karşı ağır bir vebaldir. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır… Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü benim için belediye başkanlığı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir. –Mansur Yavaş

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Mansur Yavaş CHP cumhuriyet halk partisi ankara büyükşehir belediyesi
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